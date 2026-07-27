Τραγικές εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία: Ζώα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες που κατακαίνε τα δάση (βίντεο)
Έκκληση των αρχών στους κατοίκους να τα αφήσουν ελεύθερα
Τραγικές εικόνες καταγράφονται σε Ισπανία και Γαλλία, που βρίσκονται υπό το έλεος των πυρκαγιών, με την κατάσταση να θυμίζει “κόλαση”.
Συγκεκριμένα, τη στιγμή που χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους,τα ζώα που είτε ζουν στα δάση είτε σε φάρμες σε δασικές περιοχές τρέχουν να σωθούν.
Wildlife are suffering in the worst wildfires that have ever been seen in Europe 😢. pic.twitter.com/DFIkJEj5tX— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) July 26, 2026
Οι πυροσβέστες παλεύουν με κάθε μέσο να σβήσουν τις φωτιές, να σώσουν εκτάσεις και περιουσίες και να βοηθήσουν όποιο ζώο βρουν μπροστά τους. Πρόβατα, κουνέλια, ελάφια και άγρια άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ο καπνός αποπνικτικός, κάνοντας κάθε βήμα τους ακόμη πιο δύσκολο.
Emergency responders battling Spain's devastating wildfires have also been rescuing and caring for animals caught in the path of the flames.
The fires have forced 116,000 people from their homes this week, with one person killed in a wildfire near Valencia.…— dominic dyer (@domdyer70) July 26, 2026
Στρατιωτικοί πυροσβέστες της Ισπανίας, καταγράφονται σε βίντεο να περιθάλπουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στον καπνό, τη ζέστη και τις συνέπειες της μεγάλης δασικής φωτιάς.
Οι πυροσβέστες τούς προσφέρουν νερό και προσπαθούν να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες, παρά τη δύσκολη κατάσταση γύρω τους.
«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης.
Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους, ώστε να έχουν έστω και μία ευκαιρία να σωθούν από τις φλόγες.
Σε άλλα βίντεο φαίνονται άλογα να τρέχουν τρομαγμένα στον δρόμο.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
SMOKY SKIES 🔥: Wildfires filled the skies over southwestern France with smoke, prompting an equestrian center to release several horses. The animals were seen running through the streets of Biscarrosse, in France's Landes department, as thick wildfire smoke blanketed the area on… pic.twitter.com/3A9HhkITPE— FOX Weather (@foxweather) July 27, 2026
Οι φιλοζωικές οργανώσεις συνεχίζουν και ζητούν από τους κατοίκους που εκκενώνουν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όσον αφορά την άγρια ζωή, προσεύχονται ώστε τα ζώα να βρουν διέξοδο ανάμεσα στις φλόγες.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και δίνουν σκληρή μάχη με τα μέτωπα φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. Η εικόνα του μετώπου φαίνεται πως είναι αρκετά βελτιωμένη σε αντίθεση με το μέτωπο που απειλεί το Μπορντό και καίει ό,τι βρει στο διάβα του. Υπολογίζεται πως σχεδόν 1 εκατ. στρέμματα έχουν μετατραπεί ήδη σε στάχτη.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
πηγή στην Google
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