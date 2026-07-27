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Τραγικές εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία: Ζώα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες που κατακαίνε τα δάση (βίντεο)

Έκκληση των αρχών στους κατοίκους να τα αφήσουν ελεύθερα

Τραγικές εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία: Ζώα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες που κατακαίνε τα δάση (βίντεο)
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Τραγικές εικόνες καταγράφονται σε Ισπανία και Γαλλία, που βρίσκονται υπό το έλεος των πυρκαγιών, με την κατάσταση να θυμίζει “κόλαση”.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους,τα ζώα που είτε ζουν στα δάση είτε σε φάρμες σε δασικές περιοχές τρέχουν να σωθούν.

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Οι πυροσβέστες παλεύουν με κάθε μέσο να σβήσουν τις φωτιές, να σώσουν εκτάσεις και περιουσίες και να βοηθήσουν όποιο ζώο βρουν μπροστά τους. Πρόβατα, κουνέλια, ελάφια και άγρια άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ο καπνός αποπνικτικός, κάνοντας κάθε βήμα τους ακόμη πιο δύσκολο.

Στρατιωτικοί πυροσβέστες της Ισπανίας, καταγράφονται σε βίντεο να περιθάλπουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στον καπνό, τη ζέστη και τις συνέπειες της μεγάλης δασικής φωτιάς. 

Οι πυροσβέστες τούς προσφέρουν νερό και προσπαθούν να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες, παρά τη δύσκολη κατάσταση γύρω τους.

«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης.

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Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους, ώστε να έχουν έστω και μία ευκαιρία να σωθούν από τις φλόγες.

Σε άλλα βίντεο φαίνονται άλογα να τρέχουν τρομαγμένα στον δρόμο.

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Οι φιλοζωικές οργανώσεις συνεχίζουν και ζητούν από τους κατοίκους που εκκενώνουν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους.

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Όσον αφορά την άγρια ζωή, προσεύχονται ώστε τα ζώα να βρουν διέξοδο ανάμεσα στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και δίνουν σκληρή μάχη με τα μέτωπα φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. Η εικόνα του μετώπου φαίνεται πως είναι αρκετά βελτιωμένη σε αντίθεση με το μέτωπο που απειλεί το Μπορντό και καίει ό,τι βρει στο διάβα του. Υπολογίζεται πως σχεδόν 1 εκατ. στρέμματα έχουν μετατραπεί ήδη σε στάχτη.

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