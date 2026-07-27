Τραγικές εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία: Ζώα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες που κατακαίνε τα δάση (βίντεο)

Τραγικές εικόνες καταγράφονται σε Ισπανία και Γαλλία, που βρίσκονται υπό το έλεος των πυρκαγιών, με την κατάσταση να θυμίζει “κόλαση”.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους,τα ζώα που είτε ζουν στα δάση είτε σε φάρμες σε δασικές περιοχές τρέχουν να σωθούν.

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Wildlife are suffering in the worst wildfires that have ever been seen in Europe 😢. pic.twitter.com/DFIkJEj5tX— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) July 26, 2026

Οι πυροσβέστες παλεύουν με κάθε μέσο να σβήσουν τις φωτιές, να σώσουν εκτάσεις και περιουσίες και να βοηθήσουν όποιο ζώο βρουν μπροστά τους. Πρόβατα, κουνέλια, ελάφια και άγρια άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ο καπνός αποπνικτικός, κάνοντας κάθε βήμα τους ακόμη πιο δύσκολο.

Emergency responders battling Spain's devastating wildfires have also been rescuing and caring for animals caught in the path of the flames.



The fires have forced 116,000 people from their homes this week, with one person killed in a wildfire near Valencia.… July 26, 2026

Στρατιωτικοί πυροσβέστες της Ισπανίας, καταγράφονται σε βίντεο να περιθάλπουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στον καπνό, τη ζέστη και τις συνέπειες της μεγάλης δασικής φωτιάς.

Οι πυροσβέστες τούς προσφέρουν νερό και προσπαθούν να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες, παρά τη δύσκολη κατάσταση γύρω τους.

«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης.

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Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους, ώστε να έχουν έστω και μία ευκαιρία να σωθούν από τις φλόγες.