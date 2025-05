Εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες (17.05) το βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα 22 άνθρωποι να τραυματιστούν και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο εμφανίζεται το σκάφος να πλέει κάτω από τη γέφυρα και τα κατάρτια του να προσκρούουν σε αυτή.

Οι περαστικοί που έκαναν βόλτα τις όχθες του Ιστ Ρίβερ είδαν έκπληκτοι το σκάφος Cuauhtémoc να πλέει φωταγωγημένο με ανοικτά πανιά προς τη γέφυρα, χωρίς όμως το ύψος της να του επιτρέπει να περάσει από κάτω με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 σοβαρά. Όλοι οι τραυματισμοί συνέβησαν πάνω στο πλοίο, σύμφωνα με τις αρχές.

Mexican Navy ship Cuauhtémoc crashes into Brooklyn Bridge in New York, with its three masts hitting the structure mid-sail.



19 crew members hurt, four critical. Videos show some sailors hanging from the rigging during the impact.



The 297-ft ship was on a 254-day voyage to 22… pic.twitter.com/3VlkTOYCIR