Φωτιά σε χώρο στάθμευσης στα Άνω Λιόσια – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα με εγκαύματα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές το πρωί της Δευτέρας (27/7) ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε πάρκινγκ οικίας στα Άνω Λιόσια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 10:45.

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Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν 2 άτομα με εγκαύματα και συγκεκριμένα έναν ηλικιωμένο 85 ετών και μια 63χρονη.

Τα άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.