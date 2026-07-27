Μητσοτάκης από Αυστρία: “Η αδράνεια δεν μπορεί να είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια” – “Σινιάλο” στην ΕΕ για έκτακτα μέτρα

Κοινές δηλώσεις στον Τύπο παραχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 27/7 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, από το Σάλτσμπουργκ, αμέσως μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους.

Παρακολουθήστε τις κοινές δηλώσεις:

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«Είναι μεγάλη χαρά που είμαι στο Σάλτσμπουργκ, μια πόλη που τόσο έχει ταυτιστεί με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, με ένα φεστιβάλ-σημείο αναφοράς», ανέφερε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε λόγο για ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση και κάλεσε τον Αυστριακό καγκελάριο «να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και τα επόμενα χρόνια».

«Η Ελλάδα είναι ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους, όπως και η Αυστρία είναι ψηλά στις προτιμήσει των Ελλήνων ταξιδιωτών» σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας και τόνισε:

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικόύς λογαριασμούς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα και είναι στο επίκεντρο διαδρόμων για το φυσικό αέριο. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».

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«Όλοι βρεθήκαμε με υψηλότερο πληθωρισμό από αυτόν που εκτιμούσαμε. Είναι αυστριακό, γερμανικό και ισπανικό πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις», ωστόσο πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.

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Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο που έχει ήδη ανακοινωθεί, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

«Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν», είπε ακόμα.

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Σε άλλο σημείο, ζήτησε «η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική».

Ευχαριστώντας την Αυστρία για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «μαζί με την Αυστρία καταφέραμε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου του 2020 οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία».

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Επίσης, με αφορμή, την «πρόοδο που έχουμε κάνει με σημαντική μείωση αφίξεων παράνομων μεταναστών», ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι «χρειαζόματε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, είναι καιρός για πιο γενναία βήματα. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα».

Για τη διεύρυνση ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρμαχος ευρωπαϊκής προοπτικής των δυτικών Βαλκανίων. Σημείωσε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι ομοιόμορφη και αναφέρθηκε στις αδιαπραγμάτευτες απαιτήσεις για κάθε χώρα χωρίς εκπτώσεις.

Για την νέα κρίση στον κόλπο είπε ότι εκφράζουν την ευχή να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. «Για την Ελλάδα που είναι κατεξοχήν χώρα η διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοΐας κομβικής σημασίας. Δεν μπορεί να υπάρξουν τέλη ή δασμοί», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την Αυστρία για την εκλογή της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Είμαστε δύο χώρες που υπερασπιζόμαστε τη διεθνή νομιμότητα, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε θερμά λόγια για το φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ και απηύθυνε πρόσκληση στον Καγκελάριο της Αυστρίας για επίσκεψη στην Ελλάδα.

Σε άλλη ερώτηση για τους υπαλλήλους που ψάχνουν και οι δύο χώρες στον τομέα του Τουρισμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Αυστρία είναι ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις στον Τουρισμό. «Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τις κοινωνίες μας ότι ο τουρισμός έχει περισσότερα οφέλη από κόστη. Ο τουρισμός δημιουργεί πλούτο και όφελος για όλη τη χώρα. Συναντώ πολλές φορές στις επισκέψεις μου στην Αυστρία Έλληνες που δουλεύουν στην Αυστρία το χειμώνα. Το αντίστροφο μπορεί να γίνεται με Αυστριακούς στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Μπορεί ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η κατεύθυνση που έχουμε δώσει και στους δύο υπουργούς είναι να διερευνήσουμε περισσότερες συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία και κατά πόσο μπορεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός να ανταποκριθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε αρχικά τη συμπαράστασή του στις δύο χώρες που δοκιμάζονται. «Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο έντασης και θερμοκρασίας είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Η Ελλάδα συνδράμει με δύο καναντέρ στη Μαδρίτη. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Αυστριακοί πυροσβέστες έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Αυστρία έχει τελείως διαφορετικό σύστημα ως προς την οργάνωση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας από τη χώρα μας. Εντυπωσιακό γιατί στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές οργανώσεις σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Αυτό αποτελεί και ένα μοντέλο για εμάς για το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους εθελοντές, φέτος έχουμε παραπάνω από 5.000 οργανωμένους εθελοντές που συμμετέχουν στην προστασία των δασών μας. Με την Αυστρία ήδη συνεργαζόμαστε και αυτή η συνεργασία είναι χρήσιμη. Θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι στον επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στις πολιτικές προσαρμογής. Βεβαίως και θέλουμε να μειώσουμε τους ρύπους του θερμοκηπίου αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το φαινόμενο αυτό. Οι κοινωνίες μας υποφέρουν. Τα μέτρα προσαρμο9γής να ενταχθούν στον επόμενο προϋπολογισμό γιατί κάθε χώρα θα αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Αφορά και τον τουρισμό μας η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Απαιτείται ολιστική στρατηγική. Η Αυστρία πάντα ήταν πρόθυμη να μας βοηθήσει», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Στόκερ: «Η Ελλάδα παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής»

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ συνεχάρη τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το επίτευγμα της Ελλάδας να καταστεί «μια από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης», ενώ ανέδειξε την Ελλάδα ως «παράδειγμα επιτυχούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής».

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει πλέον να γίνει μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης. Αγαπητέ Κυριάκο, θα ήθελα να σε συγχαρώ θερμά γι’ αυτό το επίτευγμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και δικό σου επίτευγμα το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, την οποία έχουμε επειγόντως ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Αυστρία», δήλωσε ο κ. Στόκερ μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών νωρίτερα σήμερα στο Σάλτσμπουργκ και αναφέρθηκε εκτενώς στα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών.

Περιέγραψε τον Τουρισμό ως «σταθερή γέφυρα η οποία ενώνει τις δύο χώρες», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πάντα ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Αυστριακούς και αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Ο Αυστριακός καγκελάριος υπογράμμισε επίσης τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι απαιτείται η στήριξη και η αλληλεγγύη στις προσπάθειές της, ενώ σημείωσε και την ανάγκη διατήρησης της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Στόκερ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές ισορροπίες.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και η κοινή άμυνα.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζήτησαν και για την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.