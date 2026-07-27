Σιάτλ: 3 οι νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού – Συνελήφθη ο ένας δράστης, αναζητείται ο άλλος (βίντεο)

Τρόμος και πανικός επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (27/7) μετά το περιστατικό πυροβολισμών στο Σιάτλ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle.

Από το σοκαριστικό περιστατικό ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους τρεις, ενώ τουλάχιστον ακόμη 3 τραυματίστηκαν. Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με την κατάστασή του είναι σταθερή.

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Τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στο φεστιβάλ φαγητού σε περιοχή του Σιάτλ στις ΗΠΑ καταγράφει και βίντεο ντοκουμέντο. Το βίντεο αυτό κατέγραψε ένας πωλητής την ώρα που παρουσιάζει τα προϊόντα του στην κάμερα Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Χάρμπορβιου, η Σούζαν Γκρεγκ, ανέφερε πως το προσωπικό προσέφερε φροντίδες σε τέσσερις ασθενείς: ένα παιδί, 39χρονη, 23χρονο και γυναίκα που δεν είναι σαφής η ηλικία της και διακομίστηκε στο τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν έναν από τους δράστες που άνοιξαν πυρ, αναφέραν οι Αρχές. Ο ένοπλος «παραδόθηκε και τέθηκε υπό κράτηση». WATCH: Gunshots heard, people fleeing during shooting at Bite of Seattle food festival. https://t.co/6SZLNb6R3r pic.twitter.com/zoi61bMYhS— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Ένας άλλος ύποπτος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία εμπλέκεται στο περιστατικό, διέφυγε από το σημείο και οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

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BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI— Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Την ίδια ώρα, η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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🚨Video inside the Seattle Centre of people sheltering in place & doing triage.



▪️At least six people were shot. One of the suspects is in custody. Massive SPD, FBI & emergency services.https://t.co/n62Hg0Higbpic.twitter.com/YWYdcFi5Cg @SeattlePD: Police are investigating a… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 27, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες που βίωσαν την ένοπλη επίθεση στο φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτιλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.

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Μετά το αιματηρό περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν σήμερα το πρωί.