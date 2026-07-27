Δολοφονία influencer στις ΗΠΑ: Την σκότωσε ο πρώην σύζυγος της όταν ανακάλυψε όταν ήταν παιδόφιλος – Εκλιπαρούσε για την ζωή της πριν βρεθεί νεκρή

Μία σοκαριστική υπόθεση δολοφονίας influencer στις ΗΠΑ ήρθε στο φως της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη (23/7) όταν η 43χρονη Σάρα Γκίλσον βρέθηκε νεκρή δίπλα στην σορό του πρώην συζύγου της.

Όπως μεταδίδει το People, ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του καθώς τον κατήγγειλε για παιδοφιλία. Τις σορούς του πρώην ζευγαριού βρήκε ο γιος της Σάρα Γκίλσον ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές για τη στυγερή δολοφονία στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Το έγκλημα σημειώθηκε μόλις 2 εβδομάδες αφού η Σάρα Γκίλσον ανέβασε βίντεο στο TikTok ακολουθώντας το trend όπου ο χρήστης παρουσιάζει μία ιστορία της ζωής του λες και είναι ντοκιμαντέρ του Netflix.

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Στο βίντεο εμφανίζεται η 43χρονη έτοιμη να μιλήσει για τον «εν διαστάσει σύζυγό της που μόλις αποκάλυψε πως είναι παιδόφιλος».

Σύμφωνα και πάλι με το People, ο 48χρονος που ήταν προπονητής ομάδας μπάσκετ ανηλίκων, κατηγορήθηκε από την μητέρα 15χρονης αθλήτριας ότι την φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κοριτσιού, ο προπονητής της ζήσε να τον επισκεφθεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια τουρνουά. Μάλιστα φέρεται να της προσέφερε χρήματα για να κρατήσει το στόμα της κλειστό.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με το People η πρώτη κλήση του γιου της 43χρονης στις αρχές έγινε πριν ο Ντάφι την πυροβολήσει στο κεφάλι.

«Προσπαθώ να τον ξανακαλέσω, αλλά ακούω μια γυναίκα στο βάθος να ουρλιάζει και να κλαίει. Ακούστηκε επίσης ένας δυνατός κρότος», ακούγεται να λέει ο τηλεφωνητής προς τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο τηλεφωνητής αναφέρεται σε «έναν άνδρα που αναζητούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, αφού πιάστηκε να φιλά μια ανήλικη», επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Oklahoman, η 43χρονη είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα, υποστηρίζοντας πως ο 48χρονος είχε όπλο και απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει.