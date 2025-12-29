Ανατροπή του σκηνικού για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σημειώθηκε την Δευτέρα 29/12.

Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ για την απόπειρα επίθεσης του Κιέβου με 91 drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ έφεραν μεταξύ άλλων την αλλαγή στάσης της Ρωσίας στο διπλωματικό επίπεδο και τις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, έχοντας κατά νου ότι η 29η Δεκεμβρίου και η Πρωτοχρονιά απέχουν μόλις λίγες ώρες, μπορώ να αναφέρω μια λεπτομέρεια που παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον, ακόμη και από πολιτικής άποψης: τον περασμένο χρόνο, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν είχε 17 επαφές με Αμερικανούς εκπροσώπους. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια επίσκεψη στην Αλάσκα, δέκα τηλεφωνικές κλήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και έξι συναντήσεις με τους ειδικούς απεσταλμένους του. Μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα σχετικά με αυτό. Τώρα, ας περάσουμε στην τηλεφωνική συνομιλία.

Όπως συμφωνήθηκε, οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ είχαν σήμερα μια ακόμη τηλεφωνική συνομιλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι βασικοί σύμβουλοί του, οι οποίοι ήταν παρόντες, παρείχαν λεπτομερή περιγραφή των βασικών αποτελεσμάτων των χθεσινών συνομιλιών με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαρ-α-Λάγκο.

Στην παρουσίασή τους —δηλαδή, στην αμερικανική παρουσίαση— κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η αμερικανική πλευρά προώθησε επιθετικά την ιδέα της ανάγκης του Κιέβου να λάβει πραγματικά μέτρα προς την τελική διευθέτηση της σύγκρουσης, αντί να κρύβεται πίσω από απαιτήσεις για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Στον Ζελένσκι συμβουλεύτηκε να μην επιχειρήσει καν να εξασφαλίσει μια ανάπαυλα για τις ένοπλες δυνάμεις του, αλλά να επικεντρωθεί στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα οδηγούσε σε έναν πραγματικό τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ορισμένα από τα αποτελέσματα που πέτυχε η ομάδα του Ζελένσκι, τα οποία κινούνται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά τα οποία, κατά τη γνώμη μας, εξακολουθούν να αφήνουν περιθώρια για διάφορες ερμηνείες από τις αρχές του Κιέβου, προκειμένου να αποφύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Και, φυσικά, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέστησε την προσοχή του ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, στο γεγονός ότι, σχεδόν αμέσως μετά από αυτό που η αμερικανική πλευρά θεωρεί επιτυχημένο γύρο διαπραγματεύσεων στο Μαρ-α-Λάγκο, το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση χρησιμοποιώντας μεγάλης κλίμακας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς – μια επίθεση στην κρατική κατοικία του Ρώσου Προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι τέτοιες απερίσκεπτες τρομοκρατικές ενέργειες φυσικά δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σοκαρίστηκε από αυτή την είδηση, κυριολεκτικά εξοργίστηκε. Είπε ότι δεν μπορούσε καν να φανταστεί τέτοιες τρελές ενέργειες. Και, όπως αναφέρθηκε, αυτό αναμφίβολα θα επηρεάσει τις αμερικανικές προσεγγίσεις στη συνεργασία με τον Ζελένσκι, στον οποίο, όπως είπε ο ίδιος ο Τραμπ, δόξα τω Θεώ, η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει δώσει «Τόμαχοκ».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά και παραγωγικά με τους Αμερικανούς εταίρους της για την εξεύρεση τρόπων επίτευξης ειρήνης. Ωστόσο, η θέση της Ρωσίας σε μια σειρά από συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο και οι αναδυόμενες λύσεις φυσικά θα επανεξεταστούν. Αυτό διατυπώθηκε πολύ ξεκάθαρα και οι Αμερικανοί θα πρέπει να το καταλάβουν. Δεδομένης της κρατικής τρομοκρατίας που ασκεί το Κίεβο, η Ρωσία δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά» ανέφερε ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Τραμπ: Ενημερώθηκα από τον Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του και θύμωσα πολύ

Το δικό του μήνυμα για τις καταγγελίες της Ρωσίας για επίθεση στην οικία του Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της συνάντησης με τον Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα το πρωί για μια ουκρανική επίθεση με drones που φέρεται να στόχευε μια από τις κατοικίες του, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή «δεν ήταν καλή», παρόλο που το Κίεβο απέρριψε αμέσως τον ισχυρισμό.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Άλλο να είσαι προσβλητικός, επειδή είναι προσβλητικοί. Άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Και το έμαθα σήμερα από τον Πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι ήταν «πιθανό» ο ισχυρισμός να ήταν ψευδής και να μην είχε συμβεί τέτοια επίθεση και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Τα σχόλια αυτά αποτελούν τα πρώτα σχόλια του Τραμπ επί του θέματος από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας έκανε τον ισχυρισμό.

«Μόλις το άκουσα, αλλά δεν το γνωρίζω. Αυτό θα ήταν πολύ άσχημο. Δεν θα ήταν καλό», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από μια συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν ως «παραγωγική», αν και είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

«Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Θέλω να πω, έχουμε μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα, όπως μπορείτε να φανταστείτε», πρόσθεσε. «Έχουμε μερικά ζητήματα που θα επιλύσουμε, ελπίζουμε, και αν τα επιλύσουμε, μπορείτε να έχετε ειρήνη».

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι επινόησαν μια ψεύτικη ιστορία για να αρνηθούν να προχωρήσουν στις ενέργειες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε θέση για τις καταγγελίες του Σεργκέι Λαβρόφ ότι η χώρα του επιχείρησε να χτυπήσει το σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι ««τώρα ακούστηκαν πολύ επικίνδυνες δηλώσεις από τη Ρωσία, οι οποίες προφανώς αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν όλα τα επιτεύγματα της κοινής μας συνεργασίας με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ. Εργαζόμαστε μαζί για να φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά.

Τώρα οι Ρώσοι επινόησαν μια προφανώς ψεύτικη ιστορία για κάποιο χτύπημα σε κάποια κατοικία του Ρώσου δικτάτορα, ώστε να έχουν δικαιολογία για να συνεχίσουν τα χτυπήματα κατά της Ουκρανίας, ιδίως κατά της Κιέβου, καθώς και για να αρνηθούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για μια τυπική ψευδής τακτική των Ρώσων. Οι οποίοι, μάλιστα, έχουν ήδη χτυπήσει το Κίεβο, και συγκεκριμένα το κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία δεν λαμβάνει μέτρα που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη διπλωματία. Η Ρωσία λαμβάνει πάντα τέτοια μέτρα. Αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα που μας διακρίνουν.

Είναι σημαντικό ο κόσμος να μην παραμείνει σιωπηλός και οι Ρώσοι να μην ανατρέψουν την πορεία προς την ειρήνη».

Η καταγγελία του Λαβρόφ

«Τη νύχτα από 28 προς 29 Δεκεμβρίου, το καθεστώς του Κιέβου πραγματοποίησε τρομοκρατική επίθεση με τη χρήση 91 μακρινής εμβέλειας μη επανδρωμένων αεροσκαφών κρούσης κατά της κρατικής κατοικίας του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τα μέσα αεροπορικής άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές από τα συντρίμμια των UAV.

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Οι στόχοι για αντίποινα χτυπήματα και ο χρόνος της εκτέλεσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καθοριστεί.

Ωστόσο, δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελική μεταμόρφωση του εγκληματικού καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο έχει υιοθετήσει πολιτική κρατικού τρομοκρατισμού, η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί».