Κλήρωση Τζόκερ 3091: Οι τυχεροί αριθμοί για την Κυριακή (12/7)

Σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ αριθμός 3091.

Στην σημερινή κλήρωση Τζόκερ Allwyn οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 1, 7, 3, 21, 15 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.