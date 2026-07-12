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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος με ανατροπή οχήματος στο Ελληνικό – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Στο ύψος της οδού Ζήτα

Τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος με ανατροπή οχήματος στο Ελληνικό – Προβλήματα στην κυκλοφορία
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Ένα σοβαρό τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/7) προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό, στο ύψος της οδού Ζήτα.

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Από τον τροχαίο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα

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