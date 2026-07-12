Τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος με ανατροπή οχήματος στο Ελληνικό – Προβλήματα στην κυκλοφορία
Στο ύψος της οδού Ζήτα
Ένα σοβαρό τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/7) προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.
σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό, στο ύψος της οδού Ζήτα.
Από τον τροχαίο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις