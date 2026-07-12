Τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος με ανατροπή οχήματος στο Ελληνικό – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Ένα σοβαρό τροχαίο στην Λ. Ποσειδώνος σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/7) προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό, στο ύψος της οδού Ζήτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον τροχαίο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα