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Μεγάλες καθυστερήσεις στις Εθνικές Οδούς: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, προβλήματα και στην Αθηνών – Λαμίας

Καθυστερήσεις άνω των 30΄στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις στις Εθνικές Οδούς: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, προβλήματα και στην Αθηνών – Λαμίας
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Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετά σημεία του οδικού άξονα το βράδυ της Κυριακής (12/7) καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών – Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου. Σε αρκετά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, τα οχήματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία γίνεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

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Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον σταθμό των Αφιδνών μέχρι και την Νέα Ερυθραία με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στο ύψος του Κρυονερίου. 

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Προβλήματα και στην Αττική Οδό

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από το ύψος των Διοδίων Κορωπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος.

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