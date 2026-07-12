Μεγάλες καθυστερήσεις στις Εθνικές Οδούς: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, προβλήματα και στην Αθηνών – Λαμίας

Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετά σημεία του οδικού άξονα το βράδυ της Κυριακής (12/7) καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών – Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου. Σε αρκετά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, τα οχήματα, στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία γίνεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

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Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Αθήνα, από τον σταθμό των Αφιδνών μέχρι και την Νέα Ερυθραία με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εστιάζεται στο ύψος του Κρυονερίου.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό