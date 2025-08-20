Μπορεί ο Τραμπ να πείσει Πούτιν και Ζελένσκι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι; Οι δυσκολίες της ειρήνης και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη παραμένουν στραμμένα στην επίλυση του Ουκρανικού ζητήματος με τον Ντόναλντ Τράμπ να έχει αναλάβει ρόλο ισορροπιστή ανάμεσα σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ερώτημα που απασχολεί τη διεθνή γνώμη τα τελευταία 24ωρα είναι το κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει μία συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, αλλά και πού θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή. Όπως επισημαίνει το CNN, το σενάριο για μία πιθανή διμερή συνάντηση ξεκίνησε από τον Λευκό Οίκο, όταν στη σύνοδο της Αλάσκας και τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον παρατηρήθηκε ότι υπήρξε καλό κλίμα.

Ωστόσο, η ρωσική απάντηση υπήρξε ψυχρή και το Κρεμλίνο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για το αν αποδέχεται μια διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Το CNN, αναφερόμενο σε μια μελλοντική συνάντηση κορυφής, υπογραμμίζει πως με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι για τον Πούτιν θα συνιστούσε μία ήττα. Τα τελευταία χρόνια ο Ρώσος πρόεδρος παρουσιάζει τον Ζελένσκι ως «ναζιστή» και «πιόνι της Δύσης» και αμφισβητεί τη νομιμότητά του.

Η ίδια ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν βλέπει στον Τραμπ ως πραγματικό «μοχλό πίεσης» προς τον Ζελένσκι. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρει να πιέσει το Κίεβο για παραχωρήσεις, τότε μόνο μια συνάντηση θα είχε νόημα.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχει η Ευρώπη δήλωσε ο Τραμπ, με αυτό το θέμα να είναι το επίκεντρο των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ήθελαν το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία να είναι η εκεχειρία, ο Τραμπ τόνισε ότι ένα συνολικό σχέδιο ειρήνης μπορεί να διαπραγματευτεί χωρίς εκεχειρία.

Η Βρετανία και η Γαλλία πρότειναν την βασική ιδέα εγγυήσεων ασφαλείας οι οποίες θα παρέχουν στρατιώτες στην Ουκρανία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της και να δημιουργήσουν έναν «μηχανισμό αποτροπής» που θα κάνει τη Ρωσία να διστάσει να εισβάλει ξανά.

Θα αρνηθεί οποιαδήποτε δύναμη από χώρες του ΝΑΤΟ δήλωσε η Ρωσία τη Δευτέρα.

Ιδανικά, η Ουκρανία θέλει όπλα, ξένους στρατιώτες και ένα σχέδιο για το πώς θα αποκρουστεί μια νέα εισβολή.

Ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News την Τρίτη, δήλωσε ότι δεν θα αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία, αλλά δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα κάνει για να υποστηρίξει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ίσως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», είπε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ο πρόεδρος κατανοεί ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί μια διαρκής ειρήνη, και έχει δώσει οδηγίες στην ομάδα εθνικής ασφάλειας να συντονιστεί με τους φίλους μας στην Ευρώπη και επίσης να συνεχίσει να συνεργάζεται και να συζητά αυτά τα θέματα με την Ουκρανία και τη Ρωσία».

Οι κατηγορίες του Πούτιν

Αρχικά ο Πούτιν είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία κατηγορώντας τη Δύση ότι χρησιμοποιεί τη χώρα, κάποτε πυλώνα της Σοβιετικής Ένωσης, ως μέσο για να υπονομεύσει τη Ρωσία. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην εξάλειψη των «βαθύτερων αιτίων» του πολέμου στην Ουκρανία -συντομογραφία για την επίτευξη των γεωπολιτικών του στόχων, κατά τους NYT- ως την κόκκινη γραμμή του για τον τερματισμό του.

Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν το να κρατηθεί η Ουκρανία εκτός ΝΑΤΟ και να αποτραπεί η επέκταση της συμμαχίας σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες.

Και την προσάρτηση εδαφών στην ανατολική Ουκρανία με πλειονότητα ρωσόφωνου πληθυσμού και η διασφάλιση ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα μπορεί να απειλήσει τη Ρωσία και ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο δεν θα είναι εχθρική προς τη Μόσχα, ζητάει ο Ρώσος πρόεδρος ώστε να τερματήσει τον πόλεμο.

Σημειώνεται ότι ο ρωσικός στρατός απέτυχε να πετύχει να πετύχει αυτούς τους στόχους, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να το πετύχει μέσω των διαπραγματεύσεων.

Η δυσκολία της ειρήνης και οι κυρώσεις προς την Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε υποσχεθεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, ωστόσο πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι είναι δυσκολότερο από όσο περίμενε.

Από την άλλη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ετοιμάζονται νέες κυρώσεις και δασμοί κατά της Ρωσίας και των χωρών που εμπορεύονται με αυτή. Επίσης ο Μακρόν σημείωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία ακόμη και μετά τη συνομιλία με τον Τραμπ για την ειρήνη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το καλοκαίρι ο Τραμπ απειλούσε με τιμωρητικούς δασμούς εναντίον των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, αλλά μετά την συνάντηση του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ανακάλεσε αυτή την απειλή.