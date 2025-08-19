Τραμπ: «Είναι πιθανό να μη θέλει συμφωνία ο Πούτιν – Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος»

Με τα βλέμματα όλου του πλανήτη να είναι στραμμένα σε μία ενδεχόμενη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη συναντήσεις τους με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σήμερα (19.08) σε νέες δηλώσεις.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη ημέρα και μετά τις επαφές στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω ότι η συμπεριφορά του θα είναι καλή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, ωστόσο ότι «αν όχι, τότε θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ σημείωσε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δείξει ευελιξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Κατηγορηματικός ο Τραμπ: «Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία»

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Έχετε την διαβεβαίωσή μου», είπε. 🚨CONFIRMED: No American troops are going into Ukraine:



FOX NEWS: "What kind of assurances do you feel like you have that… it won't be American boots on the ground defending that border?"



TRUMP: "You have my assurance."

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει οι δύο ηγέτες να γίνουν ποτέ «καλύτεροι φίλοι», αλλά επεσήμανε ότι «είναι εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην Ουκρανία, καθώς εντείνονται οι διεργασίες για το ενδεχόμενο μιας ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, συγκλήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα το Ουκρανικό.

Μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Διμερή συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δρομολογεί ο Αμερικανός πρόεδρος, με την ελπίδα να ακολουθήσει μια τριμερής και με τον ίδιο, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Το ίδιο είχε προαναγγείλει χθες, μετά τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο, και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Μάλιστα, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη.

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Ρώσο ομόλογό του θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, δήλωσε από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της στη Γενεύη.

«Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο LCI, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή στην Ευρώπη αυτής της συνάντησης που ανακοινώθηκε στο πέρας της συνόδου στην Ουάσινγκτον.

«Θα είναι μια ουδέτερη χώρα και ως εκ τούτου ίσως η Ελβετία, εγώ τάσσομαι υπέρ της Γενεύης, ή μια άλλη χώρα. Την τελευταία φορά που έγιναν διμερείς συνομιλίες, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Εν τω μεταξύ, και η Ρώμη αποτελεί μια επιλογή που προτιμούν, κατά πληροφορίες, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συμφωνούν με τον Τραμπ σχετικά με τη Ρώμη.

«Εξακολουθούμε να αξιολογούμε διάφορες τοποθεσίες», δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Όσον αφορά στο ζήτημα της ασφάλειας της Ουκρανίας, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους ανακοίνωσε τη διοργάνωση μαζί με τη Βρετανία συνάντησης ήδη από σήμερα το μεσημέρι του «συνασπισμού των προθύμων», «των 30 χωρών που εργάζονται επί του ζητήματος των εγγυήσεων ασφαλείας για να τις ενημερώσουμε γι’αυτό που αποφασίστηκε».

«Στη συνέχεια, ξεκινάμε συγκεκριμένη δουλειά με τους Αμερικανούς και ως εκ τούτου, ήδη από αύριο (σήμερα, Τρίτη), οι διπλωματικοί μας σύμβουλοι, υπουργοί, αρχηγοί γενικών επιτελείων ξεκινούν να εργάζονται για να δουν ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».