Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός βάζει «φρένο» στον Τραμπ: «Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα Στενά του Ορμούζ»

Σαφείς αποστάσεις κρατά ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) του ΟΗΕ από τις εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής τέλους 20% στα διερχόμενα φορτία από το Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας την πάγια αντίθεσή του στη χρέωση διεθνών θαλάσσιων περασμάτων.

«Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του ΙΜΟ, επαναλαμβάνοντας πως ο Οργανισμός απορρίπτει κατηγορηματικά την επιβολή οικονομικών επιβαρύνσεων σε στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας.

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Όπως συμπλήρωσε ο ίδιος «δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό».

Τραμπ: «Επαναφέρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Επιβάλουμε τέλος 20% στα φορτία μέσω του Ορμούζ»

Προηγήθηκε ηχηρή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού αποκλειστικά για τα ιρανικά πλοία και όσα εξυπηρετούν συμφέροντα της Τεχεράνης, επιτρέποντας τη διέλευση στα υπόλοιπα εμπορικά πλοία με το ανάλογο αντίτιμο.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό, με ή χωρίς το Ιράν.

Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, που ονομάζεται έτσι επειέναι επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση του Στενού».

Παράλληλα, ο Τραμπ διαμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει μονομερώς καθήκοντα ασφαλείας στην περιοχή, αξιώνοντας οικονομικό αντάλλαγμα για την κάλυψη του κόστους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι από εδώ και στο εξής ο “Φύλακας του Στενού του Ορμούζ” και, για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί της αξίας κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα έξοδα για την παροχή ασφάλειας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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Κλυδωνισμοί στην αγορά ενέργειας και διπλωματικό θρίλερ

Η γεωπολιτική κρίση στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και LNG, προκαλεί ήδη ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, τροφοδοτώντας εκ νέου τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις.

Η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο άνω του 4% τη Δευτέρα, ως απόρροια των αμερικανικών ανακοινώσεων.

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Το ζήτημα κρίνεται ως ιδιαίτερα λεπτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η αύξηση των τιμών των καυσίμων μπορεί να έχει πολιτικό κόστος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής αυτής διόδου.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η ομαλότητα θα επιστρέψει μόνο με τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών παρεμβάσεων, αφήνοντας αιχμές για «σοβαρότερα περιστατικά» αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, έκανε γνωστό ότι η Τεχεράνη επιδιώκει κοινό μηχανισμό ελέγχου της ναυσιπλοΐας με το Ομάν, καταγγέλλοντας παράλληλα πιέσεις των ΗΠΑ προς το Μουσκάτ που φρενάρουν τις διαπραγματεύσεις.

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Στόχος του Ιράν παραμένει η καθιέρωση ενός μόνιμου συστήματος αδειοδοτήσεων και τελών διέλευσης. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον, η οποία επανέφερε τις κυρώσεις κατά του ιρανικού πετρελαίου, υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της εγγυώνται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Το Ιράν δεν ελέγχει το Στενό. Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται», διαβεβαιώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, αναφέροντας ότι 20 πλοία διήλθαν το τελευταίο 24ωρο υπό αμερικανική συνοδεία.

Ωστόσο, τα δεδομένα της MarineTraffic αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα, δείχνοντας κατακόρυφη πτώση της κίνησης κατά 52% το τριήμερο 10-12 Ιουλίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.