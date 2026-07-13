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Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι Αμερικανοί επιτέθηκαν με θαλάσσιο drone σε βάση υποβρυχίων του Ιράν – Δείτε Βίντεο

Τι αναφέρει η Centcom

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι Αμερικανοί επιτέθηκαν με θαλάσσιο drone σε βάση υποβρυχίων του Ιράν – Δείτε Βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επιχείρηση με τη χρήση θαλάσσιων drones, στοχεύοντας, σύμφωνα με ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον, βάση συντήρησης υποβρυχίων του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), η οποία έχει την ευθύνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, δημοσιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό που αποτυπώνει τη στιγμή που ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας προσκρούει στις λιμενικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας ισχυρότατη έκρηξη.

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Η συντονισμένη επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, με τη συμμετοχή πολλαπλών drones αυτοκτονίας (μονής κατεύθυνσης).

Στην επίσημη ενημέρωσή της, η Centcom υπογραμμίζει: «Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη τύπου ”Corsair” χτύπησαν το λιμάνι της Ναυτικής Βάσης Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι επιθέσεις της χθεσινής νύχτας αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων»

Η συγκεκριμένη επιχείρηση θεωρείται ορόσημο για την αμερικανική στρατηγική, καθώς εισάγει και επίσημα τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στο οπλοστάσιο των ζωντανών ναυτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

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