Μουντιάλ 2026: Ιρανοί χάκερς επικαλούνται ότι παραβίασαν drones του FBI

Ότι παραβίασαν τα drones του FBI ισχυρίζεται μία ομάδα χάκερ με δεσμούς από το Ιράν και απείλησε να στοχεύσει το Μουντιάλ 2026, το οποίο ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Times of Israel, επικαλούμενοι το γαλλικό πρακτορείο.

Ο Οργανισμός SITE Intelligence Group, o οποίος παρακολουθεί τζιχαντιστικές ομάδες, δημοσίευσε την δήλωση της φιλοϊρανικής ομάδας χάκερ Handala, στην οποία αναφέρουν ότι είχαν πρόσβαση «εδώ και μήνες» σε «κάθε εικόνα και κάθε ύποπτο» που καταγράφηκε από drones τύπου FPV (First-Person View) που χρησιμοποιεί το FBI. Επίσης ο ομάδας απείλησε το Μουντιάλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσε αποστολές εθνικών ομάδων ή υποδομές που σχετίζονται με τη διοργάνωση

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🇮🇷🇺🇸 Iran's Handala Claims to HACK FBI Security Drones



Handala claims it infiltrated FBI surveillance drones equipped with facial recognition and license plate recognition systems, gaining access to live feeds, images, and internal monitoring data for months.



The group says it… pic.twitter.com/QSnD1H9o5U— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 11, 2026

Η ανακοίνωση φέρεται να αναφέρει: «Ενισχύστε την ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάποιες ομάδες δεν μας αρέσουν καθόλου. Τα FPV βρίσκονται παντού και ποτέ δεν γνωρίζετε πότε ένα από αυτά μπορεί να βρεθεί πάνω από το λεωφορείο της ομάδας σας».

Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτά τα συστήματα διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου και ελέγχου πινακιδών κυκλοφορίας, όπου τις χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές για την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών.

Παρά τους ισχυρισμούς της Handala, η SITE Intelligence Group εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την αυθεντικότητα του υλικού που δημοσιεύθηκε.

Φωτογραφίες και βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα χάκερ, τα οποία σύμφωνα με την ίδια, έρχονται από τα παραβιασμένα drones. Όμως η έρευνα της SITE συμπέρανε ότιτουλάχιστον ένα από τα βίντεο είχε δημιουργηθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από εταιρεία λογισμικού στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο παρουσίασης τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή ζημιών από ανεμοστρόβιλους.

Το εύρημα αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η Handala έχει πράγματι αποκτήσει πρόσβαση σε συστήματα του FBI ή αν επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα της μέσω παραπλανητικών ισχυρισμών.

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Μουντιάλ 2026: Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας

Ήδη οι αμερικανικές αρχές έχουν αναπτύξει αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα γήπεδα και τις εγκαταστάσεις οι οποίες θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για την επιτήρηση των αγώνων και την αποτροπή απειλών από μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη του FBI χρησιμοποιεί drones, ενώ έχουν επιβληθεί αυστηρές απαγορεύσεις πτήσεων drone πάνω από τα στάδια και τις επίσημες ζώνες φιλάθλων.

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Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά την ένταση που έχει καταγραφεί στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Handala απασχολεί τις αμερικανικές αρχές. Τον περασμένο Μάρτιο, η ομάδα είχε ισχυριστεί ότι παραβίασε το προσωπικό email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο.

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Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν την ομάδα ως σοβαρή κυβερνοαπειλή, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προσφέρει αμοιβή έως 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των μελών της.