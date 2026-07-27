Μαγιόρκα: Επτά τραυματίες από επεισόδια σε πορεία για τον υπερτουρισμό – “Το νησί έχει φτάσει στα όριά του” (βίντεο)

Επεισοδιακή ήταν η μεγάλη πορεία κατά του μαζικού τουρισμού στην Πάλμα της Μαγιόρκα στην Ισπανία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες κατά του πλήθους.

Η πορεία, στην οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές συμμετείχαν περισσότεροι από 70.000 διαδηλωτές, κατέληξε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί στη Μαγιόρκα από την έναρξη του κινήματος κατά του υπερβολικού τουρισμού.

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Η ένταση ξέσπασε όταν η αστυνομία απέκλεισε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής προς την περιοχή Ses Voltes, όπου είχε προγραμματιστεί η ανάγνωση του ψηφίσματος των διοργανωτών. Ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να περάσουν τα οδοφράγματα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν αστυνομικούς να απωθούν το πλήθος με γκλομπ, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε ρίψη αντικειμένων προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έκανε χρήση και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση.

La manifestación contra la masificación turística en Mallorca ha culminado con momentos de tensión. La Policía ha arremetido contra manifestantes con la porra. Hay al menos un herido https://t.co/BJMZuegRG3 pic.twitter.com/UHNxePEszl July 26, 2026