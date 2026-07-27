Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία: 31χρονος τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από αυτές έγκυος – Συνελήφθη και υποστήριξε ότι τον διέταξε ο Αλλάχ (βίντεο)

Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Γαλλία από 31χρονο άνδρα το πρωί της Δευτέρας (27/7) κοντά στο Porte de Clichy, στο βόρειο Παρίσι.

Ο 31χρονος άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, συνελήφθη στο σημείο έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. «Έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομία του Παρισιού.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Ο αστυνομικός κάλεσε ενισχύσεις και ακολούθησε τον δράστη, τελικά συλλαμβάνοντας τον με τη βοήθεια ενός περιπολικού. Attaque au Couteau en direct à porte de Clichy 😱 #attaque #paris pic.twitter.com/aTBWPelAiY— mel (@melindadjezz) July 27, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έναν άνδρα στην περιοχή να κρατά τα δύο μαχαίρια, πριν ακινητοποιηθεί από περαστικούς.

Σε ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό στιγμιότυπο, ο άνδρας εμφανίζεται να κινείται απειλητικά προς τη μία γυναίκα, προτάσσοντας ένα από τα όπλα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος φαίνεται να κρατείται από πολλά άτομα. Φαίνεται κάπως αποπροσανατολισμένος και λέει: «Ο Αλλάχ με διέταξε».