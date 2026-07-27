Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία: 31χρονος τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από αυτές έγκυος – Συνελήφθη και υποστήριξε ότι τον διέταξε ο Αλλάχ (βίντεο)
Σε κρίσιμη κατάσταση ένα από τα θύματα
Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Γαλλία από 31χρονο άνδρα το πρωί της Δευτέρας (27/7) κοντά στο Porte de Clichy, στο βόρειο Παρίσι.
Ο 31χρονος άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, συνελήφθη στο σημείο έπειτα από αστυνομική επιχείρηση. «Έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομία του Παρισιού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Ο αστυνομικός κάλεσε ενισχύσεις και ακολούθησε τον δράστη, τελικά συλλαμβάνοντας τον με τη βοήθεια ενός περιπολικού.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν έναν άνδρα στην περιοχή να κρατά τα δύο μαχαίρια, πριν ακινητοποιηθεί από περαστικούς.
Σε ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό στιγμιότυπο, ο άνδρας εμφανίζεται να κινείται απειλητικά προς τη μία γυναίκα, προτάσσοντας ένα από τα όπλα.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ύποπτος φαίνεται να κρατείται από πολλά άτομα. Φαίνεται κάπως αποπροσανατολισμένος και λέει: «Ο Αλλάχ με διέταξε».
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