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Σιάτλ: Βίντεο με τη στιγμή των πυροβολισμών σε φεστιβάλ φαγητού – 2 νεκροί και 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 2χρονο παιδί

Τουλάχιστον ένας ύποπτος υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται

Σιάτλ: Βίντεο με τη στιγμή των πυροβολισμών σε φεστιβάλ φαγητού – 2 νεκροί και 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 2χρονο παιδί
DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:20

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στο Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center.

Από το σοκαριστικό περιστατικό, που έγινε σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

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Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με την κατάστασή του είναι σταθερή.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Χάρμπορβιου, η Σούζαν Γκρεγκ, ανέφερε πως το προσωπικό προσέφερε φροντίδες σε τέσσερις ασθενείς: ένα παιδί, 39χρονη, 23χρονο και γυναίκα που δεν είναι σαφής η ηλικία της και διακομίστηκε στο τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων.

 Η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ, που αναμενόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα, έκανε από την πλευρά της λόγο για «θύματα» από πυρά, χωρίς να αποσαφηνίσει αν υπήρχαν νεκροί.

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Η δήμαρχος του Σιάτλ, η Κέιτι Γουίλσον, έκανε από την πλευρά της γνωστό πως τέθηκε υπό κράτηση ύποπτος. Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

«Δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο δράστης ήταν ένας ή εάν υπήρχαν περισσότεροι», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η αστυνομία βρίσκεται στη διαδικασία εξιχνίασης της υπόθεσης.

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Την ίδια ώρα, η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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Αυτόπτες μάρτυρες που βίωσαν την ένοπλη επίθεση στο φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτιλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.

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«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Μετά το αιματηρό εριστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν σήμερα το πρωί.

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