Σιάτλ: Βίντεο με τη στιγμή των πυροβολισμών σε φεστιβάλ φαγητού – 2 νεκροί και 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 2χρονο παιδί

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) στο Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center.

Από το σοκαριστικό περιστατικό, που έγινε σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

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Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

WATCH: Gunshots heard, people fleeing during shooting at Bite of Seattle food festival. https://t.co/6SZLNb6R3r pic.twitter.com/zoi61bMYhS— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI July 27, 2026

Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με την κατάστασή του είναι σταθερή.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Χάρμπορβιου, η Σούζαν Γκρεγκ, ανέφερε πως το προσωπικό προσέφερε φροντίδες σε τέσσερις ασθενείς: ένα παιδί, 39χρονη, 23χρονο και γυναίκα που δεν είναι σαφής η ηλικία της και διακομίστηκε στο τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων.

Η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ, που αναμενόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα, έκανε από την πλευρά της λόγο για «θύματα» από πυρά, χωρίς να αποσαφηνίσει αν υπήρχαν νεκροί.

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Η δήμαρχος του Σιάτλ, η Κέιτι Γουίλσον, έκανε από την πλευρά της γνωστό πως τέθηκε υπό κράτηση ύποπτος. Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

«Δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο δράστης ήταν ένας ή εάν υπήρχαν περισσότεροι», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι η αστυνομία βρίσκεται στη διαδικασία εξιχνίασης της υπόθεσης.

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VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026

Την ίδια ώρα, η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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🚨Eyewitnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at #Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened…— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 27, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες που βίωσαν την ένοπλη επίθεση στο φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτιλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.

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«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά. More accounts from people who were at Bite of Seattle.



Still unconfirmed how many shot. Witnesses told me they saw 6. Sounds like a child is among the victims. We do not know conditions. pic.twitter.com/OvQClbCeBu— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) July 27, 2026

Μετά το αιματηρό εριστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν σήμερα το πρωί.