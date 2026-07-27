Πάνω από 500 χιλιόμετρα ταξίδεψε ο καπνός από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία – Δορυφορικές εικόνες

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ισπανία και Γαλλία, με σχεδόν 500.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και χιλιάδες στρέμματα να έχουν γίνει «στάχτη».

Το meteo.gr δημοσίευσε χάρτες που παρουσιάζουν την πορεία του καπνού από τις πυρκαγιές στη Δυτική Γαλλία στις 24 Ιουλίου 2026, ο οποίος διένυσε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οπτικοποίησε τη μεταφορά του καπνού από τις φωτιές μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER) την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (Σχήμα 1).

Ο δείκτης AER είναι μια δορυφορική μέτρηση που σχετίζεται με παρουσία απορροφητικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης επεισοδίων σκόνης, ηφαιστειακών εκρήξεων και έντονων πυρκαγιών.

Οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό.

Η πορεία του καπνού έγινε ορατή και από τον δορυφόρο Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus, όπως παρουσιάζεται στην αντίστοιχη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του Σχήματος 2.

Η πυρκαγιά που κατέκαυσε 420.000 στρέμματα γης στην Ζιρόντ της Γαλλίας παρουσιάζει σήμερα «λιγότερες» ενεργές εστίες, αλλά οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη τον έλεγχό της, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Πυρόσβεσης (Sdis) 33 της περιφέρειας.

«Εχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό, δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες».

Τα περίχωρα της τουριστικής κοινότητας του Αρκασόν αντιμετώπισαν μια ισχυρά νέφη πυροσωρειτών (pyrocumulonimbus), ένα φαινόμενο γνωστό και ως «καταιγίδα φωτιάς», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας Γαλλίας Ερίκ Μπροκαρντί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο οι πυροσβέστες μπορούν μόνο να τηρήσουν μόνο αμυντική στάση, πρόσθεσε ο ίδιος: «πρόκειται για μια στρατηγική πολέμου: δεν σταματάν να μας βομβαρδίζουμε και πρέπει να μεταφέρουμε τους πάντες σε ασφαλές καταφύγιο».

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Τρίτη ενδέχεται «να επιδεινώσουν το φαινόμενο», εξέφρασε την ανησυχία της η νομάρχης της Ζιρόντ Σοφί Μπροκάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo– France προβλέπει ένα κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας από αύριο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν ως τους 40° Κελσίου και ανέμους ασθενείς αλλά ξηρούς.

Από την πλευρά τους, οι αρχές της περιφέρειας της Μαδρίτης ανακοίνωσαν ότι κατά την διάρκεια της νύκτας επιβραδύνθηκε η εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών στην περιοχή της Μαδρίτης, ωστόσο η πυρκαγιά παραμένει ενεργή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εχουν εντοπιστεί τρία μέτωπα», διευκρινίζουν οι περιφερειακές αρχές ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν προσοχή στον μέγιστο βαθμό.

Οι τεράστιες πυρκαγιές μαίνονται στην Ισπανία, ανάγκασαν περισσότερους από 75.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ ακόμη 30.000 έλαβαν εντολή να αναζητήσουν καταφύγιο επί τόπου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες ώρες» και σήμερα θα μεταβεί στην πληγείσα περιοχή Καστεγιόν, κοντά στη Βαλένθια.

Στο μεταξύ η πυρκαγιά της Αβίλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, έχοντας ήδη κατακάψει 250.000 στρέμματα και αναγκάσει 60.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.