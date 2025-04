Νεκρός φέρεται να είναι ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος μετά από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σήμερα (25/4) στην Μόσχα.

Τα ρωσικά μέσα μεταφέρουν ότι πρόκειται για τον στρατηγό Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, ανώτερο αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας και κοντινού συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν.

BREAKING 🔶🔶



Major General Yaroslav Moskalik, Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, has been eliminated today in a car explosion in the Moscow region.



Rescue teams report he died from an explosive device planted in the vehicle.