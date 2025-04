Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Μόσχα καθώς σημειώθηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί πυρκαγιά σε χώρο πάρκινγκ. Πρόκειται για υπόγειο χώρο στάθμευσης, όπου έγιναν οι εκρήξεις και ξέσπασε η φωτιά, στο εμπορικό κέντρο Afimall City, στη Μόσχα.

Σύμφωνα με το ρωσικό δίκτυο Shot News, που μετέδωσε την είδηση, εξερράγη αυτοκίνητο στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Η φωτιά έχει κατασβεστεί ενώ τα αίτια της έκρηξης είναι μέχρι στιγμής ασαφή και δεν είναι γνωστό αν βρισκόταν κάποιος μέσα στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης.

💥In Russia, 3 explosions were heard in Moscow City. Previously, according to Russian media, a car exploded. 😁👍 https://t.co/Gwkuh5am4Z pic.twitter.com/hEWKeXSkee

Το ρωσικό δίκτυο μεταδίδει ότι στο σημείο ένα ασθενοφόρο και πολλά συνεργεία της πυροσβεστικής. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Three explosions followed by a large fire in #Moscow… Emergency service are in route. Looks like a parking garage.#OSINT pic.twitter.com/yp64QHhDeO