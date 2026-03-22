Μέση Ανατολή: “Προοίμιο χερσαίας εισβολής η ανατίναξη γεφυρών” λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου – Πάνω από 1.000 νεκροί στην χώρα, νεκρός ένα ισραηλινός άμαχος

Για 23η μέρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με την ένταση των επιθέσεων να ανεβαίνει επικίνδυνα σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε σήμερα (22/3) τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά των γεφυρών και άλλων υποδομών χαρακτηρίζοντάς τις «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε «την στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών», αναφέρεται σε ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας.

«Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής», δήλωσε ο πρόεδρος Αούν αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο λιβανικός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε διαταγή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες υπό το πρόσχημα ότι χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα μια σημαντική γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα αφότου διέταξε τον στρατό του να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου και να επιταχύνουν τη κατεδάφιση σπιτιών κοντά στα νότια σύνορα.

Η καταστροφή γεφυρών και σπιτιών συνιστά μια σημαντική κλιμάκωση στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο, που ενεπλάκη στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυρά στο έδαφος του Ισραήλ.

Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει γενικά στον στρατό να επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές και ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει επικρίνει τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, ιδιαίτερα τη χρήση εντολών εκκένωσης εκτεταμένων περιοχών.

Το σημερινό πλήγμα κατέστρεψε τον παραλιακό αυτοκινητόδρομο που διέρχεται από αγροτικές εκτάσεις και ήταν ένας από τους κύριους δρόμους που συνέδεαν το νότιο με το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε ανακοινώσει ότι ο στρατός θα έπληττε τη γέφυρα νωρίτερα σήμερα. WATCH: Israeli airstrike targets Qasmiyeh Bridge over the Litani River in southern Lebanon pic.twitter.com/h37Vdhd14F March 22, 2026

Μέση Ανατολή: Νεκρός ένα ισραηλινός άμαχος

Νωρίτερα, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε στο αυτοκίνητό του κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, έπειτα από αυτό που ο στρατός περιέγραψε ως «εκτόξευση» από το έδαφος του Λιβάνου. Ήταν ο πρώτος θάνατος Ισραηλινού αμάχου που συνδέεται με πυρά από τον Λίβανο στον τωρινό πόλεμο. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί επίσης στη μάχη στον νότιο Λίβανο.

Τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν σκοτώσει πάνω από 1.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, 80 γυναίκες και 40 υγειονομικοί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Οι αρχές του Λιβάνου δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι από τις 2 Μαρτίου οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 1.029 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 2.786.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατική δραστηριότητα» προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση μαχητών της Χεζμπολάχ και όπλων προς τον νότo.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη καταστρέψει τρεις γέφυρες στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Ο Κατς είπε επίσης πως ο στρατός έλαβε εντολή να επιταχύνει την κατεδάφιση σπιτιών στον Λίβανο σε «χωριά που βρίσκονται στη γραμμή επαφής» ώστε να εξουδετερώσει απειλές σε ισραηλινές κοινότητες.

Χαρακτήρισε την προσέγγιση παρόμοια με το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην Μπέιτ Χανούν και στη Ράφα στη Γάζα, όπου ο στρατός δημιούργησε ουδέτερες ζώνες κατεδαφίζοντας κτίρια κοντά στα σύνορα.

Νέες απειλές της Τεχεράνης προς Τραμπ: “Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τον εχθρό”

Με ανακοίνωση τους, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι αν χτυπηθούν εκ νέου πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ανέφερε επίσης ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ενεργειακή υποδομή και η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών του Ισραήλ θα αποτελέσουν στόχους σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ότι παρόμοιες εταιρείες στην περιοχή με Αμερικανούς μετόχους «θα καταστραφούν εντελώς».

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού με νέο διάγγελμα ανακοίνωσε τα αντίποινα του Ιράν σε περίπτωση που ο «τρομοκράτης Αμερικανός πρόεδρος χτυπήσει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ»

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τον εχθρό και για την επιβλαβή διέλευση. Δεν έχουν ακόμη κλείσει εντελώς και ελέγχουμε με έξυπνο τρόπο την αβλαβή διέλευση, βάσει συγκεκριμένων κανονισμών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας.

Ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ κάνουν πραγματικότητα τις απειλές τους κατά των σταθμών παραγωγής ενέργειας του Ιράν, θα ληφθούν αμέσως τα ακόλουθα τιμωρητικά μέτρα:

-Όλες οι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι»

-Το Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εντελώς και δεν θα ανοίξουν ξανά μέχρι να ανοικοδομηθούν οι κατεστραμμένοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μας.

-Όλες οι υποδομές ενέργειες, κέντρα τεχνολογιών και πληροφοριών του Ισραήλ θα στοχοποιηθούν τεχνολογίας πληροφοριών του Ισραήλ θα στοχοποιηθούν ευρέως.

-Αντιστοίχως όλες οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται στην περιοχή θα καταστραφούν ολοσχερώς.