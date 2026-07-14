Πανικός στη Γαλλία: Γιγαντιαίο “σύννεφο-τσουνάμι” σαρώνει παραλία (βίντεο)

Τον απόλυτο τρόμο σκόρπισε σε λουόμενους παραλίας στη Γαλλία ένα γιγαντιαίο «σύννεφο-τσουνάμι», με το σκηνικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Στο βίντεο διακρίνονται οι λουόμενοι στις ακτές της Χώρας των Βάσκων στη Γαλλία να αρπάζουν γρήγορα τα φουσκωτά και τις πετσέτες τους από την παραλία προσπαθώντας να βρουν ασφαλές καταφύγιο. «Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε, ο κόσμος σηκώθηκε και άρχισε να φεύγει, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε. Είχαμε λιακάδα, αλλά μέσα σε μια στιγμή συννέφιασε και καλύφθηκε από ομίχλη» δήλωσε μια γυναίκα στο Franceinfo.

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Πρόκειται για ένα βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από απότομη πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους, το λεγόμενο φαινόμενο Galerne.

🔴 INFO – #Météo : Hier, une spectaculaire #galerne (Vent froid) a balayé la grande plage d'#Hendaye en quelques instants, provoquant une chute de température de plus de 15 °C. 🇫🇷🌬️🌡️ pic.twitter.com/2KTm62zX2C— FranceNews24 (@FranceNews24) July 13, 2026

«Ήταν εντυπωσιακό, αλλά και πολύ ανησυχητικό. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την Galerne στην παραλία, όμως η ένταση αυτού του φαινομένου δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχαμε ζήσει μέχρι σήμερα» δήλωσε ένας άνδρας.

Οι λουόμενοι, που απολάμβαναν θερμοκρασίες έως και 38 βαθμών Κελσίου την Κυριακή, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με ομπρέλες που παρασύρονταν από τον αέρα, σύννεφα άμμου που περιόριζαν την ορατότητα και μια εντυπωσιακά γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας κατά 15 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις 6 λεπτά.

Το ίδιο φαινόμενο σημειώθηκε και στο Μπιαρίτζ, το οποίο λίγο νωρίτερα είχε καταγράψει νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 42,9 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε λίγα λεπτά ένας ισχυρός δυτικός άνεμος βύθισε τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά καθηλωτικό φαινόμενο, το έχω ζήσει και ο ίδιος», δήλωσε στην εφημερίδα 20 Minutes ο μετεωρολόγος της Météo-France, Σεμπαστιάν Λεάς. «Βλέπεις ένα τείχος υγρασίας να πλησιάζει από την ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί να γίνει ορατό περίπου δέκα λεπτά πριν από την εκδήλωση της καταιγίδας, αλλά όχι μία ώρα νωρίτερα.