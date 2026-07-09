Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Νετανιάχου – Συζήτησαν για Ερντογάν και τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη 9/7

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

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Ο Νετανιάχου συνέχισε να τονίζει τις εχθρικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στενού συμμάχου του Τραμπ, και ηγέτη ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους επικριτές του Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Νετανιάχου στάθηκε επίσης στην αναγκαιότητα διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, σύμφωνα με το γραφείο του, εν μέσω αναφερόμενης προόδου στην αποχώρηση του Ισραήλ από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στον Λίβανο, οι οποίες θα παραδοθούν στον λιβανέζικο στρατό.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό τους σε ολόκληρη την περιοχή, αναφέρει ο πρωθυπουργός.