Αναζητούνται… 20 τόνοι τυριού Έμενταλ – Χάθηκαν καθ’ οδόν από τη Βαυαρία προς τη Γαλλία

Η γερμανική αστυνομία προσπαθεί να λύσει το μυστήριο του πώς μπορεί να χάθηκαν 20 τόνοι τυριού Έμενταλ στο δρόμο ανάμεσα στη Βαυαρία και τον προορισμό τους στη Γαλλία.

Μια εταιρεία μεταφορών ανέθεσε σε μια άλλη εταιρεία να φροντίσει για την παράδοση του εν λόγω φορτίου και ένα φορτηγό έφθασε στην ώρα του στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Μπαϊρόιτ για να παραλάβει το τυρί, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας. Όμως δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ, ενώ όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η μεταφορική εταιρεία από το Κέμπτεν ανέθεσε τη μεταφορά, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε βουλγαρική εταιρεία μεταφορών.

Η αστυνομία του Μπαϊρόιτ διερευνά πού βρίσκεται το φορτίο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες ούτε για το φορτηγό, ούτε για τον οδηγό.