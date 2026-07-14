Βρυξέλλες: Πυρκαγιά σε υπό ανακαίνιση κτήριο – Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 14 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, σε εργοτάξιο, με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για νεκρούς.

Αρκετοί άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ασανσέρ στον δεύτερο όροφο του υπό κατασκευή πύργου OXY στις Βρυξέλλες, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, επιβεβαίωσε νωρίς το απόγευμα η Εισαγγελία Εργασίας.

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Αν και η αρχική εστία κατασβέστηκε γρήγορα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, προκαλώντας νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Η δεύτερη αυτή εστία τέθηκε επίσης υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Δύο άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα διακομίστηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη θερμική καταπόνηση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Οι εργαζόμενοι του εργοταξίου απομακρύνθηκαν από το κτίριο και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο, όπου τους παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη από τον Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, οι αρχές ενεργοποίησαν τόσο το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όσο και ειδικά ιατρικά και ψυχοκοινωνικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσης.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη γίνει γνωστός.

Παράλληλα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ενδέχεται να βρίσκονται σε δεύτερο ασανσέρ, στο οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό άνοιγμα σε ένα από τα ασανσέρ και εκεί εντοπίσαμε αρκετά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας παραμένουν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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Το κτίριο OXY, που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, προορίζεται να φιλοξενήσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.



