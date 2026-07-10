WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ – “Είμαι σε κάθε λίστα τους”

Για νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, οι ισραηλινές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις αντίστοιχες αμερικανικές για πληροφορίες που έδειχναν ότι το Ιράν είχε επεξεργαστεί νέο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.

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Προς το παρόν, δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες των στοιχείων που παρέδωσε το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, ούτε αν αυτά αφορούσαν συγκεκριμένο τρόπο επίθεσης.

Ωστόσο αυτό που είναι γνωστό είναι πως το Ιράν εδώ και χρόνια έχει δεσμευθεί δημόσια ότι θα εκδικηθεί για τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί -και, πλέον, και του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις απειλές κατά της ζωής του, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Θέλουν να βγάλουν από τη μέση τον ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών -εμένα» είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαι σε κάθε λίστα. Το είδα σήμερα το πρωί, είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως να μην κρατήσει για πολύ» συμπλήρωσε.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για τοποθέτηση. Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, παρέπεμψε τη Wall Street Journal στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ. 🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei's funeral



"I'm number one on the kiII list for Iran."



"I like being number one on TlkTok better." 🤣



"But I'm number one on the list for kiIIing."



"It's a VERY dangerous profession."



"But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 8, 2026

Με βάση αυτές τις πληροφορίες της WSJ, αποκτά άλλη βαρύτητα και το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε με το παλιό Air Force One από την Άγκυρα όπου είχε πάει για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όχι με το νέο με το οποίο είχε ταξιδέψει έως εκεί.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία, επιβιβαζόμενος αργότερα στο νέο Air Force One στη Βρετανία, παρόλο που έφτασε στην Άγκυρα με το αεροσκάφος που έλαβε δώρο από το Κατάρ.

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Όπως ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι άτομα με γνώση του θέματος, η αλλαγή αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας που σχετίζονται με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών με το Ιράν και κατόπιν υπόδειξης της Μυστικής Υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δημοσίευμα αυτό έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά και ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να συντονίσουν τη στρατηγική τους απέναντι στην Τεχεράνη.

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Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται να επιδιώκει τη διατήρηση της πίεσης προς την Τεχεράνη, ενώ ο Τραμπ δείχνει περισσότερο προσανατολισμένος στην αποκλιμάκωση.

Πάντως, παρά τις διαφωνίες τους, οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, κατά την οποία συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό τους για τις εξελίξεις στην περιοχή.