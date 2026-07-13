Μοσάντ: Το μυστικό σχέδιο κατασκοπείας για την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν και η μυστική στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ

Μια πρωτοφανής κατασκοπευτική επιχείρηση με στόχο την ανατροπή της ηγεσίας στο Ιράν έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από αποκαλύψεις Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες (Μοσάντ) σχεδίασαν και εκτέλεσαν ένα πολυετές, άκρως απόρρητο πλάνο με σκοπό τη στρατολόγηση του πρώην σκληροπυρηνικού προέδρου του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά από μια ενορχηστρωμένη πτώση του υπάρχοντος καθεστώτος.

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‼️‼️🇮🇱🇮🇷BIG | The New York Times has published an explosive investigative report revealing that Israel's intelligence services spent years cultivating former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad as a high-value asset and a potential transitional leader following a future regime… pic.twitter.com/6k5W1Iqj5p— Visioner (@visionergeo) July 13, 2026

Η «βιτρίνα» της Βουδαπέστης και η μεταμόρφωση

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές του 2024 στην Ουγγαρία.

Με υπόδειξη ανώτατου κυβερνητικού στελέχους της χώρας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ludovika, Γκέργκελι Ντέλι, διοργάνωσε ένα συνέδριο για το κλίμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να προσκληθεί ο Αχμαντινετζάντ.

«Έχεις δύο εχθρούς, και αν αυτοί οι εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι καλύτερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κάνεις να μιλήσουν», δήλωσε ο Ντέλι, ο οποίος αργότερα παραδέχθηκε: «Έπαιξα τον ρόλο του “αχυρανθρώπου”».

Σε μεταγενέστερη αποτίμηση, ο ίδιος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «frontman» ή «puppet».

Στο ασφαλές περιβάλλον της Βουδαπέστης, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον πρώην ηγέτη, με το Ισραήλ να καλύπτει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του.

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Η αλλαγή στην εικόνα του Αχμαντινετζάντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταυτιστεί με την ακραία ρητορική κατά του Ισραήλ, ήταν ριζική.

Αντικατέστησε το παραδοσιακό του μπουφάν και τα χακί με ακριβά κοστούμια, υποβλήθηκε σε αισθητικές επεμβάσεις (μπότοξ) και ξεκίνησε να μαθαίνει αγγλικά.

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Αναλύοντας τα κίνητρά του, ο πρώην στενός του σύμβουλος, Αμπντολρέζα Νταβάρι, σημείωσε: «Ο Αχμαντινετζάντ δεν θα το έκανε αυτό για τα χρήματα. Έχει χρήματα. Θα το έκανε για την εξουσία. Θέλει να βρίσκεται στο τιμόνι της εξουσίας».

Το χτύπημα στην Τεχεράνη και η κατάρρευση του σχεδίου

Το σχέδιο μπήκε στην τελική του φάση στα τέλη Φεβρουαρίου, ταυτόχρονα με τις πρώτες πολεμικές συγκρούσεις. Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν το οικιστικό συγκρότημα του Αχμαντινετζάντ στην Τεχεράνη, εξουδετερώνοντας την προσωπική του φρουρά.

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Στη συνέχεια, πράκτορες της Μοσάντ τον παρέλαβαν με ένα μαύρο Peugeot προκειμένου να τον οδηγήσουν σε ασφαλές κρησφύγετο.

Ωστόσο, η επιχείρηση διάσωσης δεν εξελίχθηκε ομαλά, με τον ίδιο να εκφράζει την απογοήτευσή του και να απομακρύνεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση του πλάνου.

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Την ύπαρξη του σχεδίου επιβεβαίωσε και ο Ταμίρ Χέιμαν, πρώην επικεφαλής της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Μια αλληλουχία ειδικών επιχειρήσεων, πολύ, πολύ μοναδική, που υποτίθεταν ότι θα συνέβαινε. Και ο Αχμαντινετζάντ ήταν μέρος αυτής της αλληλουχίας».

Παράλληλα, το ευρύτερο στρατηγικό πλάνο προέβλεπε την κινητοποίηση Κούρδων αντικαθεστωτικών από το βόρειο Ιράκ, οι οποίοι θα εισέβαλαν στο δυτικό Ιράν με κατεύθυνση την πρωτεύουσα. EXCLUSIVE: Our investigation into Israel's secret operation to cultivate Ahmadinejad and turn him into an asset. His trips to Budapest were a front to meet Israelis, including Mossad chief David Barnea. Gift link w/ @MarkMazzettiNYT @julianbarnes @ronenbergman…— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) July 13, 2026

Από την απόλυτη σκληρή γραμμή στην απομόνωση

Ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ σφράγισε την προεδρία του Ιράν (2005-2013) ως ένας από τους πλέον αδιάλλακτους ηγέτες, επανεκκινώντας το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και καταστέλλοντας βίαια τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2009.

Μετά την αποχώρησή του από την εξουσία, άρχισε να καλλιεργεί ένα πιο μετριοπαθές προφίλ, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πολιτική του επιστροφή, ενώ οι μυστικές επαφές του με τη Μοσάντ πυκνώσαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών του στη Γουατεμάλα και την Ουγγαρία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το μέλλον του παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο. Σήμερα βρίσκεται προφυλακισμένος κατ’ οίκον από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ η μοναδική πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του ήταν για ελάχιστα λεπτά, με σκυμμένο το κεφάλι, κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.