Λούβρο: Στη φυλακή η 38χρονη «δορυφόρος» της μεγάλης ληστείας

Προφυλακίστηκε το Σάββατο (01/11) μία 38χρονη γυναίκα για την κλοπή στο Λούβρο. O δικηγόρος της δήλωσε ότι «η γυναίκα έχει καταρρεύσει και δεν καταλαβαίνει τί της επιρρίπτουν».

Η 38χρονη φέρεται να ήταν ο «δορυφόρος» της επιχείρησης που στήθηκε για την κλοπή στο Λούβρο. Κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος.

Αρχικά οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων. Αυτήν την εβδομάδα οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η αστυνομία συνέλαβε πέντε ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων και τον κύριο ύποπτο.

Από τους πέντε συλληφθέντες, δύο κατηγορούνται επίσημα (ένας άνδρας και η 38χρονη γυναίκα), ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι πέντε συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι και τα περίχωρά του.

Ελεύθερος ο ένας κατηγορούμενος

Ένας από τους πέντε που συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα αφέθηκε ελεύθερος στις 31 Οκτωβρίου, χωρίς κατηγορίες σύμφωνα με τις δικηγόρους του.

Οι δύο πρώτοι άνδρες που συνελήφθησαν προηγουμένως κατηγορήθηκαν για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία αφού «παραδέχτηκαν εν μέρει τις κατηγορίες», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.

Πρόκειται για 34χρονο Αλγερινό υπήκοο που ζει στη Γαλλία, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από ίχνη DNA που βρέθηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή μετά τη ληστεία.

Ο δεύτερος ύποπτος είναι 39χρονος οδηγός ταξί χωρίς άδεια. Και οι δύο ήταν γνωστοί στην αστυνομία για κλοπές.

Θεωρείται ότι είναι οι δύο που διέρρηξαν την γκαλερί «Apollon», αφαιρώντας σπάνια αντικείμενα αξίας άνω των 86 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δύο συνεργοί τους περίμεναν έξω.