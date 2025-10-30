Λούβρο: 5 νέες συλλήψεις για την “κλοπή του αιώνα” – Ανάμεσά τους και ένας από τους βασικούς υπόπτους

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της κινηματογραφικής κλοπής των κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Όπως μετέδωσε ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL, οι Αρχές συνέλαβαν πέντε ακόμα άτομα για τη μεγάλη ληστεία, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ένας από τους βασικούς υπόπτους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν «σε διαφορετικές τοποθεσίες» γύρω στις 9 μ.μ. εντός του Παρισιού και της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με την εισαγγελέα του γαλλικής πρωτεύουσας. «Ένας από αυτούς ήταν στόχος των ερευνητών (…) ήταν ένας από τους υπόπτους που είχαμε στο στόχαστρο», διευκρίνισε.

Νωρίτερα, ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε η κλοπή.

Επίσης, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο «παραδέχθηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.

Αυτοί οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών, που συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/10) κατηγορήθηκαν για «οργανωμένη ληστεία και συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος» και τέθηκαν σε προδικαστική κράτηση, ανακοίνωσε το βράδυ της ίδιας μέρας η εισαγγελία του Παρισιού.

Την ίδια ώρα, τα ιστορικά κοσμήματα που εκλάπησαν παραμένουν άφαντα, με πάνω από 100 αστυνομικούς να κάνουν αγώνα δρόμου για να τα εντοπίσουν.