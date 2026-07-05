Εβάν Φουρνιέ: Είδε το Γαλλία – Παραγουάη και… τρόλαρε τον Αρτέτα

Με έυστοχο πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ η Γαλλία κέρδισε δύσκολα με 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στους “8” του Μουντιάλ 2026.

Ο Εβάν Φουρνιέ παρακολούθησε τον αγώνα και σχολίασε στο Χ τον τρόπο παιχνιδιού της Παραγουάης, η οποία είχε επιλέξει μια σκληρή αμυντική προσέγγιση απέναντι στους «τρικολόρ».

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Συγκεκριμένα, βλέποντας τους Παραγουανούς να αμύνονται μαζικά, ο Φουρνιέ έγραψε αρχικά: «Ούτε καν προσποιούνται ότι παίζουν οι τύποι», σχολιάζοντας το πόσο χαμηλά είχαν κλείσει τους χώρους.

Ils font meme pas semblant de jouer les enflures— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026

Λίγο αργότερα, συνέχισε με ένα σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις, βάζοντας στο… κάδρο την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Le coach d’Arsenal il regarde le game avec un baro de lespace😂😂😂— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026

«Ο προπονητής της Άρσεναλ βλέπει το παιχνίδι με ένα τεράστιο χαμόγελο», ανέφερε ο Φουρνιέ, αφήνοντας αιχμές για το στιλ παιχνιδιού των Λονδρέζων.



