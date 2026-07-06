Νέα διάρρηξη σε μουσείο της Γαλλίας μετά το Λούβρο: Άρπαξαν από το “Lalique” κοσμήματα αξίας 4 εκατομμύρια ευρώ

Ακόμα μια διάρρηξη σημειώθηκε σε Μουσείο της Γαλλίας, μετά από αυτή του Λούβρου, με την λεία των δραστών να φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Ιουλίου στο Μουσείο Lalique, που βρίσκεται στο Βίνγκεν-συρ-Μοντέρ, στη βορειοανατολική Γαλλία. Ο δράστης ή οι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο περίπου στις 05:30 και να κατευθύνθηκαν χωρίς καθυστέρηση στην αίθουσα όπου φυλάσσονταν τα πολύτιμα εκθέματα.

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«Περίπου 20 κομμάτια κοσμημάτων εκλάπησαν. Η ζημιά βρίσκεται ακόμη υπό εκτίμηση, ωστόσο μπορεί να φτάνει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα κοντά στα 4 εκατομμύρια» ανέφερε πηγή με γνώση της έρευνας.

Cambriolage au @Musee_Lalique : pas d'information sur le butin dérobé, l'enquête est en courshttps://t.co/Ok38RDP3JC pic.twitter.com/S56BgQBsGT— France 3 Alsace (@F3Alsace) July 5, 2026

Μετά τη ληστεία, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε ότι ο χώρος θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να αποκατασταθεί η ασφάλεια του κτιρίου. Συζητήσεις για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων Όπως έγινε γνωστό, ο συναγερμός λειτούργησε κανονικά, όμως μέχρι να ολοκληρώσει τους απαραίτητους ελέγχους η εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης, στο μουσείο έφτασε πρώτη μία εργαζόμενη στην καθαριότητα. Εκείνη αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Οι γαλλικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα και εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Το Μουσείο Lalique λειτουργεί από το 2011, κοντά στο εργοστάσιο της εταιρείας, και είναι αφιερωμένο στον διάσημο δημιουργό κοσμημάτων και γυάλινων αντικειμένων της Art Nouveau και της Art Deco, Ρενέ Λαλίκ. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους που παρουσιάζουν το έργο του σπουδαίου Γάλλου δημιουργού. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων. Τότε, οι δράστες είχαν καταφέρει μέσα σε λιγότερο από οκτώ λεπτά να αφαιρέσουν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.