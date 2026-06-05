Λαβρόφ: “Καμία πρόοδος από την Αλάσκα” παρά τις “καλές προθέσεις” Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν μίλησε ανοιχτά για συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουκρανία, όμως ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ τονίζει ότι από την Αλάσκα και το τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδος στις συζητήσεις.

«Στις 15 Αυγούστου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα για την εξέταση των αμερικανικών προτάσεων για την Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία αποδέχτηκε αυτές τις προτάσεις. Έκτοτε, δεν έχουμε δει καμία πρόοδο, καμία επιθυμία να πειστεί η Ουκρανία να αποδεχτεί αυτές τις αμερικανικές προτάσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ (SPIEF) της Αγίας Πετρούπολης.

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Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, «η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών έγινε δεκτή (στην Αλάσκα), έδρασαν ως μεσάζοντες. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν η μία πλευρά αποδέχτηκε την προσφορά διαμεσολάβησης, κατά κάποιο τρόπο πάγωσε σε αυτή τη διαδικασία και δεν άσκησε καμία πίεση στην Ουκρανία».

Eνδεχόμενη απευθείας συνάντησης Ζελένσκι – Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μιλά για συμφωνία, ζητώντας συμβιβασμούς από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε απευθείας συνάντηση, εκεχειρία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και αμερικανική επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Φυσικά, πίσω από τη νέα αυτή κινητικότητα βρίσκεται η πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν έκρυψε ότι βλέπει θετικά μια απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι περιμένει αμοιβαίες υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές.

Το «παζάρι» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα είναι σκληρό σχετικά με τους όρους για να αρχίσει η διαπραγμάτευση. Ο Ζελένσκι ζητά κατάπαυση του πυρός πριν από τις συνομιλίες, ενώ ο Πούτιν θέλει πρώτα πολιτική συμφωνία πάνω στις βασικές ρωσικές απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, η διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το ποιος θα διαμορφώσει το πλαίσιο της ειρήνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη.

Στην επιστολή του, ο Ζελένσκι γράφει ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων έχει κουραστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τον πληθωρισμό και την έλλειψη καυσίμων και για αυτό είναι έτοιμοι για ειρήνη.

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα «είναι ενήμερη για την επιστολή του Ζελένσκι» και ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί «αργότερα» για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει «ανά πάσα στιγμή» και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε.

Ωστόσο, από τη ρωσική πλευρά επαναλήφθηκε η πάγια θέση ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί, αλλά μόνο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

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Πούτιν: Οι προτάσεις του Τραμπ μπορεί να φέρουν την ειρήνη

Νωρίτερα ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης στο περιθώριο του οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, έκρινε ότι δεν είναι αναγκαίο να σταματήσουν οι μάχες ώστε να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία πιέζει για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η Μόσχα λέει ότι κάτι τέτοιο θα έδινε τη δυνατότητα στο Κίεβο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και αντιθέτως, απαιτείται μια μόνιμη διευθέτηση.

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Ο Πούτιν είπε ότι οι προτάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος των συγκρούσεων, όμως το Κίεβο θα πρέπει να προχωρήσει σε συμβιβασμούς – και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα το κάνει αυτό, ο ίδιος είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τη νίκη.

Η Ρωσία θα νικήσει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, αν χρειαστεί, είπε. Όμως παράλληλα είναι έτοιμη να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο δια της διπλωματίας και να τιμήσει τους αδιευκρίνιστους συμβιβασμούς που δέχτηκε να κάνει κατά τη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ στην Αλάσκα πέρυσι.

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Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Πούτιν αλλάζει τη στάση του, ότι για να τελειώσει ο πόλεμος η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει όλο το Ντονμπάς, κάτι που ο Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει, ως ισοδύναμο της συνθηκολόγησης.

«Είμαστε ασφαλώς προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία μέσω ειρηνικών μέσων. Συγκεκριμένα, επί τη βάση την οποία συζητήσαμε στη συνάντησή μας με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορεϊτζ. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτούς τους συμβιβασμούς που συζητήσαμε στο Άνκορεϊτζ. Η ουκρανική πλευρά πρέπει επίσης να συμφωνήσει με αυτούς τους συμβιβασμούς. Τότε η σύγκρουση γρήγορα θα τερματιστεί», είπε ο Πούτιν.