Ρουμανία: Τρόμος για τουρίστα που δέχθηκε επίθεση από αρκούδα – Πήγε να την ταΐσει παράνομα, δείτε το βίντεο
"Προσπάθησε να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο"
Ένα τρομακτικό περιστατικό βίωσε τουρίστας από την Βουλγαρία όταν δέχθηκε επίθεση από αρκούδα όταν πήγε να την ταΐσει σε περιοχή της Ρουμανίας.
Ο Γκεόργκι Μπίζεφ είναι πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριαχόβιτσα, φαίνεται η αρκούδα να του επιτίθεται, να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου του και να του ορμάει.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, ο 46χρονος Μπίζεφ τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărăşan κοντά στο φράγμα Vidraru.
«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο» είπε ο Μπίζεφ, ο οποίος εκτίμησε ότι τον έσωσε η ζώνη ασφαλείας με την οποία ήταν δεμένος. Ο Μπίζεφ περιέγραψε ότι έβαλε το χέρι του για να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα χτυπήματα της αρκούδας
Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας άλλος οδηγός να κορνάρει επιχειρώντας να τρομάξει την αρκούδα που ήταν μαζί με το μικρό της, ώστε να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο του Μπίζεφ το οποίο «μπήκα στο περιβάλλον της, ήταν ένα λάθος το οποίο πλήρωσα».
Ο Μπίζεφ είπε ότι, παρόλο που είναι παράνομο να ταΐζονται οι άγριες αρκούδες στη Ρουμανία με τους παραβάτες να τιμωρούνται με υψηλό πρόστιμο, υπάρχουν άτομα που πουλούν τροφή για τα ζώα αυτά.
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