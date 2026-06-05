Καιρός: Στο κόκκινο ο υδράργυρος που θα φτάσει στους 36 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο – Σε ποιες περιοχές θα βρέχει με χαλάζι και κεραυνούς

Ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος με τις πρώτες μεγάλες… ζέστες του καλοκαιριού να φτάνουν σχετικά νωρίς φέτος όπως σημειώνει για τον καιρό ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με καλοκαιρινές συνθήκες, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για σήμερα, Παρασκευή 5/6, τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπως η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και η Θράκη.

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Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αίθριος. Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η αστάθεια υποχωρεί και η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα.

Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με καλοκαιρινές συνθήκες, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Για σήμερα, Παρασκευή 5/6, τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπως η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και η Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα σήμερα, όμως από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια στο Αιγαίο αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε σημεία της χώρας.

Παρά τη δροσιά των πρωινών ωρών σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπου ο υδράργυρος πέφτει ακόμη και κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν κυρίως σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ το απόγευμα αναμένεται ανάπτυξη νεφώσεων στα ορεινά. Δεν αποκλείονται σύντομες και τοπικές μπόρες γύρω από τον Υμηττό και την Πεντέλη, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, με τον καιρό να είναι γενικά καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών Κελσίου.

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Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, με εξαίρεση τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες. Παράλληλα, μεμονωμένα φαινόμενα δεν αποκλείονται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι βοριάδες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου.