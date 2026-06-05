“Όχι” από τη Χεζμπολάχ στη συμφωνία εκεχειρίας – Ανταλλαγή πυρών με το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Σε αδιέξοδο παραμένουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο», παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

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Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να απαντά, διαμηνύοντας παράλληλα πως απορρίπτει τη συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος» όσον αφορά τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο.

Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ απέρριψε χθες Πέμπτη τη συμφωνία «κατάπαυσης του πυρός» που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον την προηγουμένη, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας κι απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν.

Τραμπ για Λίβανο: Θα ήταν καλό να επικρατήσει λίγη ειρήνη – Πιστεύω θα συμβούν πράγματα εκεί, μίλησα με τη Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υποδηλώνοντας ότι πιστεύει ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή.

«Δεν με απέρριψαν», είπε αναφερόμενος σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, την οποία η Χεζμπολάχ φαινόταν να απορρίπτει νωρίτερα την ίδια μέρα. «Μας τηλεφώνησαν και είπαν: “Τι λέτε να σταματήσουμε;” Και νομίζω ότι θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα εκεί».

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«Θα ήταν πραγματικά ωραίο αν ο Λίβανος μπορούσε να έχει λίγη ειρήνη», προσέθεσε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο. «Μίλησα με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου γι’ αυτό και μιλάω με τον Λίβανο γι’ αυτό και στην πραγματικότητα μίλησα με τη Χεζμπολάχ γι’ αυτό. Και νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος».

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στον Λίβανο

Οι βομβαρδισμοί και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 3.500 ανθρώπους στον Λίβανο αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος τη 2η Μαρτίου, ενώ ανάγκασαν πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που σημειώθηκαν κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Άμελ στην πόλη Τύρος του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του λιβανικού Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων (NNA).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τέσσερις πυραύλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

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Το NNA αναφέρει επίσης ότι από τα πλήγματα καταστράφηκε κτίριο τράπεζας που βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Νωρίτερα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είχαν καταδικάσει την επίθεση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων της μονάδας εντατικής θεραπείας, του ακτινολογικού τμήματος και χώρων νοσηλείας.

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Τραμπ: Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά την Πέμπτη σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή.

«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο», εξήγησε.

Είπε επίσης ότι «ανοιχτός» να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ. «Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», είπε προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα έδειχνε σεβασμό» και επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, «αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει» ο πόλεμος.

Όταν ρωτήθηκε για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι «τα κύρια μέρη είναι ότι τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν αμέσως». «Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.