Κρεμασμένη στις τουαλέτες των φυλακών βρέθηκε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή – Άφησε σημείωμα

Νεκρή βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, που είχε δολοφονηθεί στις αρχές Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στις κοινόχρηστες τουαλέτες των φυλακών με ένα σεντόνι, το οποίο χρησιμοποίησε ως θηλιά.

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Στις φυλακές Κορυδαλλού κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως ήταν ήδη αργά. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα άφησε σημείωμα προς τα παιδιά της και στους δικηγόρους της. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

Όσον αφορά στο χρονικό της υπόθεσης, ο Πολωνός καθηγητής είχε βρεθεί νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2025 στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

Λίγες μέρες αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ συνέλαβαν για την υπόθεση 5 άτομα.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν η 44χρονη πρώην σύζυγος του θύματος, ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ο 35χρονος σύντροφος της 44χρονης ως φυσικός αυτουργός και ακόμα τρεις άντρες ως συνεργοί.

Οι λόγοι πίσω από την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για θέματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.