Αίγινα: Προσάραξε σκάφος με 21 επιβάτες στη νησίδα “Κερί”

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (5/6) όταν σκάφος ελληνικής σημαίας με 21 επιβάτες προσάραξε σε περιοχή νότια της Αίγινας.

Στο σημείο βρίσκονται 1 σκάφος του λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Από το ατύχημα δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

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Οι συνθήκες του καιρού στην περιοχή είναι καλές.