Αίγινα: Προσάραξε σκάφος με 21 επιβάτες στη νησίδα “Κερί”
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (5/6) όταν σκάφος ελληνικής σημαίας με 21 επιβάτες προσάραξε σε περιοχή νότια της Αίγινας.
Στο σημείο βρίσκονται 1 σκάφος του λιμενικού και ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτη δύτη για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Από το ατύχημα δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Οι συνθήκες του καιρού στην περιοχή είναι καλές.
πηγή στην Google
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