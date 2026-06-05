Γιατί άνοιξε τώρα το “παράθυρο” ειρήνης για την Ουκρανία – Το “παζάρι” Πούτιν-Ζελένσκι και ο ρόλος Τραμπ

Τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αναπτερώνονται οι ελπίδες για ειρήνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μιλά για συμφωνία, ζητώντας συμβιβασμούς από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε απευθείας συνάντηση, εκεχειρία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και αμερικανική επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

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Από τη μία, λοιπόν, το Κίεβο δεν θέλει να δείξει ότι αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης, η Μόσχα θέλει να μετατρέψει τα στρατιωτικά της κέρδη σε πολιτικό αποτέλεσμα, ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν για γρήγορο διπλωματικό αποτέλεσμα σε έναν χρόνιο πόλεμο με σημαντικές επιπτώσεις.

Το σχέδιο για εκεχειρία για την ώρα δείχνει μακρινό και δύσκολα υλοποιήσιμο, αλλά έχει πολιτικό βάρος, καθώς καμία πλευρά δεν φαίνεται ικανή να πετύχει μια στρατιωτική νίκη που θα αλλάξει δραματικά τα δεδομένα.

Επίσης, η Ουκρανία χρειάζεται να διατηρήσει αμείωτη τη δυτική στήριξη, ενώ η Ρωσία θέλει να αποφύγει μια ατέρμονη σύγκρουση που κοστίζει ακριβά, ενώ ταυτόχρονα η διεθνής πίεση για πολιτική λύση αυξάνονται.

Φυσικά, πίσω από τη νέα αυτή κινητικότητα βρίσκεται η πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν έκρυψε ότι βλέπει θετικά μια απευθείας συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι περιμένει αμοιβαίες υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές.

Το «παζάρι» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα είναι σκληρό σχετικά με τους όρους για να αρχίσει η διαπραγμάτευση. Ο Ζελένσκι ζητά κατάπαυση του πυρός πριν από τις συνομιλίες, ενώ ο Πούτιν θέλει πρώτα πολιτική συμφωνία πάνω στις βασικές ρωσικές απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, η διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το ποιος θα διαμορφώσει το πλαίσιο της ειρήνης.

Απευθείας συνάντηση με Πούτιν ζητά ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη.

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Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Στην επιστολή του, ο Ζελένσκι γράφει ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων έχει κουραστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τον πληθωρισμό και την έλλειψη καυσίμων και για αυτό είναι έτοιμοι για ειρήνη.

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«Εάν εσείς ο ίδιος δεν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι είναι η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η θέση του Πούτιν μπορεί να απειληθεί. «Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή».

«Η Ουκρανία προτείνει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο με μια απευθείας επαφή μεταξύ υμών και ημών. Προτείνω μια συνάντηση» γράφει ο Ζελένσκι στην επιστολή που απευθύνεται «στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

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«Προτείνω να αποφασίσουμε μια σαφή ημερομηνία για τη συνάντηση αυτήν» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων» στις οποίες εκτιμά ότι θα πρέπει να συμμετέχουν επίσης η Ευρώπη και οι ΗΠΑ.

«Η τρέχουσα γραμμή του μετώπου είναι η γραμμή απ’ όπου θα πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία», συνεχίζει ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος σπανίως απευθύνεται ευθέως στον Πούτιν, που έχει δηλώσει ότι θα συναντηθεί μαζί του εφόσον έχει οριστικοποιηθεί η ειρηνευτική συμφωνία.

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα «είναι ενήμερη για την επιστολή του Ζελένσκι» και ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί «αργότερα» για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει «ανά πάσα στιγμή» και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε.

Ωστόσο, από τη ρωσική πλευρά επαναλήφθηκε η πάγια θέση ότι ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συναντηθεί, αλλά μόνο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Πούτιν: Οι προτάσεις του Τραμπ μπορεί να φέρουν την ειρήνη

Νωρίτερα ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης στο περιθώριο του οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, έκρινε ότι δεν είναι αναγκαίο να σταματήσουν οι μάχες ώστε να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία πιέζει για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο η Μόσχα λέει ότι κάτι τέτοιο θα έδινε τη δυνατότητα στο Κίεβο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και αντιθέτως, απαιτείται μια μόνιμη διευθέτηση.

Ο Πούτιν είπε ότι οι προτάσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος των συγκρούσεων, όμως το Κίεβο θα πρέπει να προχωρήσει σε συμβιβασμούς – και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα το κάνει αυτό, ο ίδιος είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τη νίκη.

Η Ρωσία θα νικήσει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, αν χρειαστεί, είπε. Όμως παράλληλα είναι έτοιμη να δώσει ένα τέλος στον πόλεμο δια της διπλωματίας και να τιμήσει τους αδιευκρίνιστους συμβιβασμούς που δέχτηκε να κάνει κατά τη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ στην Αλάσκα πέρυσι.

Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Πούτιν αλλάζει τη στάση του, ότι για να τελειώσει ο πόλεμος η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει όλο το Ντονμπάς, κάτι που ο Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει, ως ισοδύναμο της συνθηκολόγησης.

«Είμαστε ασφαλώς προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία μέσω ειρηνικών μέσων. Συγκεκριμένα, επί τη βάση την οποία συζητήσαμε στη συνάντησή μας με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορεϊτζ. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτούς τους συμβιβασμούς που συζητήσαμε στο Άνκορεϊτζ. Η ουκρανική πλευρά πρέπει επίσης να συμφωνήσει με αυτούς τους συμβιβασμούς. Τότε η σύγκρουση γρήγορα θα τερματιστεί», είπε ο Πούτιν.

Ενθουσιασμένος δηλώνει ο Τραμπ με την προοπτική συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?



Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/80yAEicoZJ— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.