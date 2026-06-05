Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει στη βιομηχανία του κινηματογράφου η είδηση της άγριας δολοφονίας του βετεράνου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών. Ο γνωστός καλλιτέχνης, με μια πλούσια καριέρα που μετρά πάνω από 150 συμμετοχές σε μεγάλες παραγωγές, βρέθηκε μαχαιρωμένος στην αυλή του σπιτιού του στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/6), όταν οι αρχές έλαβαν μια ιδιαίτερα αλλόκοτη κλήση για βοήθεια στον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία ήταν ο ίδιος ο δράστης της επίθεσης. Πρόκειται για τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, ο οποίος είναι ο γιος της συντρόφου του ηθοποιού και διέμενε στο ίδιο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης του στο 911, ο 44χρονος χρησιμοποίησε μια φράση που προκάλεσε ανατριχίλα στους αστυνομικούς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι ο γιος του σπιτιού και ότι μόλις είχε σκοτώσει τον «άνθρωπο της αμαρτίας». Αυτά τα λόγια έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό γύρω από τα κίνητρά του και την ψυχολογική του κατάσταση.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Τζέιμς Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή με ένα βαθύ τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μάλιστα, ένα βίντεο από την κάμερα του κουδουνιού της κατοικίας δείχνει τον δράστη να οδηγεί τους αστυνομικούς στο θύμα με απόλυτη ψυχραιμία. Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη αμέσως, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο και κρατείται με την εγγύηση να έχει οριστεί στο αστρονομικό ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Η είδηση του θανάτου του Τζέιμς Χάντι βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες.

Ανάμεσα στους πιο γνωστούς του ρόλους ήταν στην κλασική ταινία «Jumanji», καθώς και στο πρόσφατο blockbuster «Top Gun: Maverick» το 2022, όπου έπαιξε στο πλευρό του Τομ Κρουζ.

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Είχε επίσης εμφανιστεί στην ταινία «Logan» με τον Χιου Τζάκμαν, ενώ είχε γράψει ιστορία στην τηλεόραση με χαρακτηριστικούς ρόλους σε δημοφιλείς αστυνομικές σειρές όπως το «Alias», το «Criminal Minds» και το «NCIS».