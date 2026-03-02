Κουβέιτ: Συνετρίβησαν “αρκετά” αμερικανικά μαχητικά – Η πρεσβεία των ΗΠΑ κάλεσε το προσωπικό της να βρει καταφύγιο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν μετά την συντριβή “αρκετών αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών» εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των συντριβών, αλλά σημειώθηκαν εν μέσω ιρανικών χτυπημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Κουβέιτ. Οι πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα σημεία των συντριβών και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Εν τω μεταξύ, στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Video shows smoke rising from the US embassy in Kuwait. pic.twitter.com/csE0qRJeyX— NationSnap (@NationSnapIndia) March 2, 2026

«Μην προσέρχεστε στην πρεσβεία», τόνισε σε ανακοίνωσή της λίγο η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Κουβέιτ, προτρέποντας το προσωπικό της και το τους Αμερικανούς στη χώρα να «καλυφθούν», να βρουν ασφαλές καταφύγιο «στις κατοικίες σας στον χαμηλότερο δυνατό όροφο» και να μείνουν «μακριά από τα παράθυρα», εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Την ίδια ώρα, το κλίμα στο γειτονικό Μπαχρέιν παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, με την αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες των ΗΠΑ.

Security Alert: Update 7 – U.S. Embassy Manama, Bahrain – Security reminder (March 2, 2026)



The U.S. Embassy reminds U.S. citizens to exercise caution and maintain vigilance. Drone and missile attacks from Iran continue. The U.S. Embassy has advised U.S. citizens in Bahrain… pic.twitter.com/qJGTRygGiZ— U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) March 2, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρομοκρατικές ομάδες και οργανώσεις που εμπνέονται από αυτές σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο εξωτερικό, με τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας να αποτελούν πιθανούς στόχους.

Η πρεσβεία προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία στη Μανάμα, υπογραμμίζοντας ότι οι τρομοκράτες ενδέχεται να χτυπήσουν με ελάχιστη ή και καθόλου προειδοποίηση.

Βίντεο από την κατάρριψη Αμερικάνικου F-15

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το Κουβέιτ που δείχνουν αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 να καταρρίπτεται να συντρίβεται στο φλεγόμενο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

At least one pilot ejected before the fighter jet crash in Kuwait. https://t.co/j0nVDqNh4f pic.twitter.com/WoxIJ9oZYB— Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το περιστατικό που έγινε σήμερα το πρωί, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.