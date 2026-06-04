Νέα πλήγματα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για εκεχειρία – “Προς το παρόν συνεχίζουμε”

Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην οποία κατέληξε με το Ισραήλ.

Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, μερικές ώρες αφού ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μια ισραηλινολιβανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «πλήρης παύση» των πυρών της Χεζμπολάχ.

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Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανακοίνωσε πλήγματα ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες του νότιου Λιβάνου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα απ’ αυτά προκάλεσε θυματα, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τό πρωί ότι αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, εξαιτίας «διείσδυσης εχθρικού αεροσκάφους».

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες πριν από λίγο για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους στη ζώνη του Κφαρ Γιουβάλ, αναγνωρίσθηκε ένας ύποπτος αεροπορικός στόχος», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το επεισόδιο τελείωσε. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας», πρόσθεσαν.

Συναγερμός είχε επίσης σημάνει επίσης για τον ίδιο λόγο στο Άραμπ αλ-Άραμς, ένα άλλο μεθοριακό χωριό. Ο στρατός ανακοίνωσε τελικά πως είχε κάνει λάθος αναγνώριση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε σήμερα «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

«Η κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο είναι ένα σοβαρό λάθος και μια αυταπάτη συμβούλων οι οποίοι παρασύρουν τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) σε κακές αποφάσεις», έγραψε ο υπουργός στο X.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, σύμφωνα με το Reuters δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο και οι Λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν.

Σε δήλωσή του, ο Κατς λέει ότι στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή που το Ισραήλ αποκαλεί ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένης της περιοχής του Κάστρου Μποφόρ, ενός φρουρίου 900 ετών που κατελήφθη στο Σάββατο από το Ισραήλ.

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Ο ίδιος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει «να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» ενώ έχει «ελευθερία δράσης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και ισραηλινού εδάφους».

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, λιβανικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ:

-Η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από την πλήρη διακοπή των επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

-Προβλέπεται αποχώρηση όλων των μαχητών της Χεζμπολάχ από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, την οποία το Ισραήλ θεωρεί ζώνη ασφαλείας.

-Και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ-Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τα κυρίαρχα κράτη, απορρίπτοντας παρεμβάσεις από άλλα κράτη ή μη κρατικούς δρώντες.

-Προβλέπεται νέα συνάντηση στις 22 Ιουνίου, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας.