Κουβέιτ: Αμερικανικό F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη – Καπνός στην περιοχή όπου βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το Κουβέιτ που δείχνουν αμερικανικό μαχητικό αεροπλάνο F-15 να καταρρίπτεται να συντρίβεται, την ώρα που η Μέση Ανατολή “φλέγεται” για τρίτη μέρα.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το περιστατικό που έγινε σήμερα το πρωί, οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

At least one pilot ejected before the fighter jet crash in Kuwait. https://t.co/j0nVDqNh4f pic.twitter.com/WoxIJ9oZYB— Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ.

⚡️🚨 BREAKING: American warplane crashes over Kuwait pic.twitter.com/9OOmZp9tpm— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

⚡️⭕️From the crash site : the American pilot https://t.co/fz0cuNDsja pic.twitter.com/L3cGwpGKsL— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

Καπνός υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ και στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Video shows smoke rising from the US embassy in Kuwait. pic.twitter.com/csE0qRJeyX— NationSnap (@NationSnapIndia) March 2, 2026

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο στους οποίους σκοτώθηκαν κορυφαίοι ηγέτες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της Αλί Χαμενεΐ, η Τεχεράνη εξαπολύει πλήγματα προς κάθε κατεύθυνση εναντίον αραβικών κρατών της περιοχής, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.