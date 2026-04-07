Κωνσταντινούπολη: Τρομοκρατική επίθεση στο προξενείο του Ισραήλ, 1 νεκρός και 4 τραυματίες – Βίντεο από το σημείο

Τρομοκρατική επίθεση από τρία άτομα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 7/4 έξω από το ισραηλινό προξενείο την περιοχή Λεβέντ του δήμου Μπεσίκτας στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών με την αστυνομία. Οι άλλοι δύο δράστες τραυματίστηκαν, ενώ τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Η στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί:

BREAKING – Gun fight reported near Israeli consulate in Istanbul.



Police seems to have been responding pic.twitter.com/frwhPTKHZk— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 7, 2026

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν επίσης ότι οι τρεις δράστες που εξουδετερώθηκαν είχαν μαζί τους βαρύ οπλισμό.

Κωνσταντινούπολη: Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Δημοσιογράφος του CNN Turk έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο. Όπως ανέφερε, οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να ανέβουν στον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το ισραηλινό προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι όμως δεν υπάκουσαν και έτσι άρχισε η ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Τελικά, ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε σχετική ενημέρωση για το περιστατικό στο ισραηλινό προξενείο: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν και δύο από τους υπόπτους σκοτώθηκαν. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ανέφερε πως οι τρομοκράτες ήρθαν με ενοικιασμένο αυτοκίνητο από τη Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη και οι δύο από αυτούς είναι αδέρφια.

Συγκεκριμένα είπε: "Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά στη σύγκρουση. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά".

Η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Κανένας ισραηλινός διπλωμάτης “δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος”, διευκρίνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.