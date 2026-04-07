Κωνσταντινούπολη: Πώς έγινε η ένοπλη επίθεση στο ισραηλινό προξενείο – Νεκρός ο ένας από τους τρεις δράστες (βίντεο)

Σε κατάσταση συναγερμού είναι η Κωνσταντινούπολη μετά την ένοπλη επίθεση από τρεις δράστες έξω από το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοπλοι ήταν τρεις και φέρεται να είχαν βαρύ οπλισμό, με τον έναν εξ αυτών να έχει σκοτωθεί και τους άλλους δύο να έχουν τραυματιστεί. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί.

LIVE εικόνα από το σημείο:

Βίντεο στα οποία ακούγεται η στιγμή της ανταλλαγής των πυροβολισμών: #SONDAKİKA | İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı.pic.twitter.com/POODeHazs2 April 7, 2026 🚨 İşte çatışmanın en net görüntüleri



💢 Sadece CNN TÜRK'te: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma anı https://t.co/dOiT6GqXdy pic.twitter.com/sRLsHpfyjc— CNN TÜRK (@cnnturk) April 7, 2026

Όπως τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ήρωες αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά». İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri… April 7, 2026 Istanbul attack update:



– Target: Reportedly Israeli Consulate

– Three gunmen attacked the police station outside the building

– Gunmen neutralised, two of them dead, one heavily wounded

– Two police officers wounded

– ISIS style, trained attackerspic.twitter.com/PrrvSXA8Ui— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 7, 2026

Κωνσταντινούπολη: Πώς έγινε η ένοπλη επίθεση

Δημοσιογράφος του CNN Turk έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο.

Όπως ανέφερε, ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες. Τελικά, ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε τρομοκρατικά κίνητρα, όπως και ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι τρεις ένοπλοι και μάλιστα σε ένα σημείο με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, πηγή διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κανένας ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος».

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι τρεις εισαγγελείς έχουν αναλάβει να διερευνήσουν σε βάθος το περιστατικό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

Κωνσταντινούπολη: Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μπροστά από τα κτίρια Yapı Kredi Plaza, στην περιοχή Μπεσίκτας, με στόχο αστυνομικούς των που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Κατά την ανταλλαγή πυρών, τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.



Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας στο πόδι και ο άλλος στο αυτί – χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri…— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 7, 2026

«Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη νοικιάζοντας όχημα από τη Νικομήδεια. Ο ένας εκ των δραστών, Γιουνούς Ε.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται θρησκευτικά στοιχεία. Οι άλλοι δύο, Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., που είναι αδέλφια, συνελήφθησαν τραυματισμένοι, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο Ονούρ Τσ. είχε ποινικό μητρώο για υπόθεση ναρκωτικών.



Οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των τριών δραστών, ενώ η ανάκριση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη».