Μια θερμή χειραψία αντάλλαξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν της Κίνας, υπό το βλέμμα του Σι Τζινπίνγκ, λίγες ώρες πριν από την ιστορική τριμερή συνάντηση των τριών ηγετών.

Η πρώτη δια ζώσης επαφή του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου από τη σύνοδο της Αλάσκας τον Αύγουστο του 2025 πραγματοποιήθηκε κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

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Η τριμερής συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας συναντώνται σε αυτό το σχήμα και σε ανώτατο επίπεδο.

Το DEBATER είχε γράψει από τις 14 Νοεμβρίου για την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι στην Κίνα.

Η θερμή χειραψία μπροστά στον Σι

Κατά την άφιξη των ηγετών για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πλησίασε τον Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και λίγες κουβέντες.

Στα πλάνα εμφανίζονται να χαιρετιούνται εγκάρδια και να ανταλλάσσουν φιλικά χτυπήματα στον ώμο, ενώ δίπλα τους βρίσκονται ο Σι Τζινπίνγκ και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», χωρίς να γίνει γνωστό το περιεχόμενο της σύντομης συνομιλίας Τραμπ και Πούτιν.

Η κίνηση του Σι που έσπασε το πρωτόκολλο

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η υποδοχή που επιφύλαξε ο Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό πρόεδρο.

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Ο Κινέζος ηγέτης μετέβη προσωπικά στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, κίνηση που φέρεται να πραγματοποίησε για πρώτη φορά για ξένο ηγέτη από τότε που ανέλαβε την προεδρία.

Μετά την αρχική χειραψία, οι δύο πρόεδροι αγκαλιάστηκαν, σε μία ασυνήθιστη κίνηση για τον Σι. Η υποδοχή περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών και ένα μεγάλο κόκκινο χαλί.

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Ο Τραμπ έφτασε στην Κίνα μετά τις επαφές του στη Μανίλα, όπου είχε συναντήσεις με σημαντικούς περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ. Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου πριν από τη σύνοδο με τον Σι και τον Πούτιν.

Τι θα συζητηθεί στην τριμερή

Η ακριβής ατζέντα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Στο επίκεντρο, ωστόσο, αναμένεται να βρεθούν:

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ο πόλεμος στην Ουκρανία,

οι εξελίξεις στο Ιράν,

ο περιορισμός των πυρηνικών εξοπλισμών,

οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας,

η τεχνητή νοημοσύνη και οι ημιαγωγοί,

οι διεθνείς κυρώσεις και η ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει τη Μόσχα και το Πεκίνο να συμβάλουν περισσότερο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Η τριμερής διεξάγεται, πάντως, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, με τέσσερις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε νέες ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αναμένεται να αφορά και τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει τη συμμετοχή της Κίνας σε μια νέα και ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και τις τρεις πυρηνικές δυνάμεις.

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Στο τραπέζι εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη και τσιπ

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει νέους περιορισμούς για να εμποδίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα αμερικανικά τσιπ μέσω τρίτων χωρών, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας και τον κίνδυνο στρατιωτικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα δυσκολότερα σημεία στις συνομιλίες Τραμπ και Σι.

Η στενή συμμαχία Σι και Πούτιν

Πριν από την άφιξη του Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ είχε δίωρη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήταν η 50ή επαφή των δύο ηγετών, με τον Κινέζο πρόεδρο να προσφωνεί τον Ρώσο ομόλογό του «παλιό μου φίλο».

Ο Σι χαρακτήρισε τις σχέσεις Κίνας και Ρωσίας «ακλόνητες σαν βράχος», ενώ ο Πούτιν υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινές προσεγγίσεις απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

Η στενή αυτή σχέση ενδέχεται να φέρει τον Αμερικανό πρόεδρο αντιμέτωπο με ένα συντονισμένο διπλωματικό μέτωπο, παρά τις διαφορετικές επιδιώξεις Μόσχας και Πεκίνου.

Ανησυχία σε Κίεβο και Ευρώπη

Η συνάντηση προκαλεί προβληματισμό στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς υπάρχει φόβος ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις θα διαπραγματευτούν κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία το οποίο θα εξυπηρετεί πρωτίστως τις επιδιώξεις της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ξεχωριστής συνάντησης Τραμπ και Πούτιν στο περιθώριο της APEC, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.