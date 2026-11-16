Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία προμηθεύεται «δεκάδες πυραύλους κάθε μήνα» από τη Βόρεια Κορέα, απευθύνοντας έκκληση στους ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν αναλόγως τη χώρα του.

«Δυστυχώς, η Ρωσία λαμβάνει περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα. Πρόκειται για δεκάδες πυραύλους κάθε μήνα», είπε ο Ζελένσκι.

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«Η Ευρώπη διαθέτει πυραύλους ικανούς πραγματικά να επιφέρουν αποτελεσματικά πλήγματα», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, προτρέποντας τους συμμάχους να τον βοηθήσουν να καταπολεμήσει τη ρωσική εγκληματικότητα.

Επικαλούμενος πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία σχεδιάζει μπαράζ πληγμάτων εναντίον της Ουκρανίας τις επόμενες ώρες. «Να προσέχετε τις ειδοποιήσεις για επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις τη νύχτα και καθ’ όλη την αυριανή ημέρα», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ενημέρωσε επίσης για συνομιλίες που προηγήθηκαν με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και με ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ