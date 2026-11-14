Στις 19 Νοεμβρίου η τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Σι στην Κίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα διεξάγουν τριμερείς συνομιλίες στην κινεζική πόλη Σεντζέν στις 19 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της διάσκεψης της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ