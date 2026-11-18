Στην Ουκρανία, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσική επίθεση με τρία κύματα πληγμάτων στο κέντρο της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι μέσω Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ δήλωσε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, έσπασαν παράθυρα σε πολυκατοικίες, καφετέριες και καταστήματα ενώ φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο και αρκετά άλλα οχήματα υπέστησαν ζημιές.

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Ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, δήλωσε ότι το δεύτερο χτύπημα προκάλεσε ζημιές σε μια πολυκατοικία και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ