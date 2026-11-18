Με 137 ψήφους υπέρ, 157 «παρών» και καμία αρνητική ψήφο εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια, τη δράση των funds και των servicers, τις τιτλοποιήσεις και τις κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».

Στην ονομαστική φανερή ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 294 βουλευτές. Η πρόταση συγκέντρωσε περισσότερες από τις απαιτούμενες 120 ψήφους και εγκρίθηκε με βάση το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας.

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Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Υπέρ της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής τάχθηκαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης:

ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ

Ελληνική Λύση

ΝΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας

Την πρόταση στήριξαν, επίσης, 45 από τους συνολικά 46 ανεξάρτητους βουλευτές.

«Παρών» ψήφισαν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Κανείς από τους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία δεν καταψήφισε την πρόταση.

Τι θα διερευνήσει η Εξεταστική

Η πρόταση κατατέθηκε από την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ειρήνη Δούρου, και εννέα βουλευτές του κόμματος.

Η Εξεταστική Επιτροπή θα ερευνήσει:

τις κρατικές αποφάσεις για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

το θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας funds και servicers,

τις τιτλοποιήσεις «κόκκινων» δανείων,

τις κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής»,

τις συνέπειες για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την ελληνική οικονομία.

Η έρευνα αναμένεται να καλύψει το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από διαδοχικές κυβερνήσεις και όχι μόνο την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος «Ηρακλής».

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Γιατί αρκούσαν οι 137 ψήφοι

Η απόφαση ελήφθη βάσει του άρθρου 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, τουλάχιστον δέκα βουλευτές μπορούν να προτείνουν τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Για τη σύστασή της απαιτούνται τα δύο πέμπτα του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 120 ψήφοι.

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Η Αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει έως δύο Εξεταστικές Επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

29 μέλη και τρεις μήνες για το πόρισμα

Όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Αθανάσιος Μπούρας, η Εξεταστική Επιτροπή θα αποτελείται από 29 βουλευτές.

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Οι θέσεις θα κατανεμηθούν αναλογικά, με βάση τη δύναμη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ενώ θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των ανεξάρτητων βουλευτών.

Η Επιτροπή θα έχει προθεσμία τριών μηνών για να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να παραδώσει το πόρισμά της. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα μπορεί να ζητήσει παράταση.

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Στα 79,5 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Το μέγεθος του ζητήματος αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η αξία των «κόκκινων» δανείων που διαχειρίζονταν οι servicers έφτανε τα 79,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κατάθεση στη Βουλή του νέου πλαισίου για τους servicers και την προστασία των συνεπών οφειλετών.

Το ιδιωτικό χρέος και η προστασία της πρώτης κατοικίας βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με το DEBATER να έχει παρουσιάσει αναλυτικά το δίλημμα ανάμεσα στους αυστηρότερους ελέγχους των servicers και την επαναφορά ισχυρότερου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας.